Domineestraat maand volledig afgesloten; behoorlijke files rond centrum

De Domineestraat is vanaf vandaag volledig afgesloten voor alle rijverkeer vanwege herasfalteringswerkzaamheden. De afsluiting geldt 24 uur per dag en duurt tot en met donderdag 3 september.

De werkzaamheden zorgen op de eerste dag al voor aanzienlijke verkeershinder rond het centrum van Paramaribo.

Er zijn behoorlijke files ontstaan vanaf de Lim A Postraat, die zich uitstrekken via de Noorderkerkstraat, Kortekerkstraat, Wagenwegstraat, Heerenstraat, Nassylaan, Klipstenenstraat, Keizerstraat en de Frederik Derbystraat.

Het Korps Politie Suriname adviseert weggebruikers die niet noodzakelijk in het centrum hoeven te zijn, gebruik te maken van alternatieve routes. Daarnaast verzoekt de politie iedereen de aanwijzingen op te volgen om de doorstroming van het verkeer te bevorderen