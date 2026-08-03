Acht gewonden bij zware frontale botsing op Indira Gandhiweg, inzittende bekneld geraakt

Bij een zware frontale aanrijding op de Indira Gandhiweg in Suriname, ter hoogte van Hilly’s Farm, zijn maandagmorgen acht personen gewond geraakt. Vier van hen zouden volgens de eerste informatie zwaar letsel hebben opgelopen.

De botsing vond plaats tussen twee personenauto’s, die frontaal op elkaar zijn gebotst. Door de enorme impact raakte één van de inzittenden bekneld in het voertuig.

De Surinaamse brandweer moest eraan te pas komen om het slachtoffer uit het wrak te bevrijden. Daarna kon de gewonde worden overgedragen aan de medische hulpdiensten.

In totaal raakten acht personen gewond bij het ongeval. Over de toedracht van de aanrijding is vooralsnog niets bekend. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse om de slachtoffers te helpen en de situatie onder controle te krijgen.