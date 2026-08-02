VIDEO: Vertrekkende Franse ambassadeur dringt aan op grensakkoord met Suriname

De vertrekkende Franse ambassadeur Nicolas de Lacoste heeft bij zijn afscheid van Suriname in een video nadrukkelijk gepleit voor verdere duidelijkheid over de grens langs de Marowijnerivier. Volgens hem speelt de huidige onzekerheid vooral illegale activiteiten in de kaart en zijn juist de gemeenschappen langs de rivier daarvan de dupe.

De Lacoste verlaat Suriname na vier intensieve jaren als ambassadeur. In zijn afscheidsboodschap waarin hij ook Sranan Tongo spreekt, blikt hij terug op een periode waarin de samenwerking tussen Suriname en Frankrijk volgens hem duidelijk is versterkt. Hij noemt onder meer de ontwikkelingen rond de oliesector, ontmoetingen tussen de presidenten van beide landen en overleg tussen de ministers van Buitenlandse Zaken.

Ook op andere gebieden zijn de banden volgens hem hechter geworden. Hij wijst daarbij op gezamenlijke inspanningen op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, politie en justitie.

Een belangrijk deel van zijn boodschap richt zich op de ongeveer 500 kilometer lange grens die Suriname en Frans-Guyana met elkaar delen. Die grens is volgens De Lacoste niet alleen een staatsgrens, maar ook een leefgebied voor gemeenschappen die al generaties lang aan weerszijden van de rivier wonen.

Sinds 2018 worden bewoners langs de rivier volgens hem regelmatig geraadpleegd, zodat hun belangen kunnen worden meegenomen. De ambassadeur stelt dat een volledig erkende en door beide staten gedragen grensregeling de samenwerking tegen illegale activiteiten kan versterken.

Frankrijk ziet volgens hem veel waarde in het grensprotocol van 2021. De Lacoste verwacht dat verdere uitvoering daarvan een evenwichtige oplossing kan bieden en vooral voordelen zal opleveren voor de riviergemeenschappen.

Hij waarschuwt dat onduidelijkheid over de grens vooral gunstig is voor personen die illegale activiteiten ontplooien en daarmee het leven langs de rivier ontwrichten. Daarom roept hij op om te kiezen voor meer zekerheid en betere toekomstperspectieven voor de bevolking in het grensgebied.

In zijn afscheidsboodschap bedankt De Lacoste de Surinaamse samenleving voor de warme ontvangst tijdens zijn ambtstermijn. Hij noemt het een eer om Frankrijk in Suriname te hebben mogen vertegenwoordigen en sluit af met de woorden: “Lang leve Frankrijk en Suriname. Adjosi Sranan.”