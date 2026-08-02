Vechtpartij te Witagron escaleert; schoten gelost, vijf aanhoudingen en vier geweren in beslag genomen

Een slepende ruzie tussen twee dorpelingen is vrijdag in het Surinaamse dorp Witagron volledig uit de hand gelopen. Tijdens de vechtpartij werden meerdere schoten gelost, waardoor de Surinaamse politie met spoed moest ingrijpen.

Na de melding wist de politie zaterdag vier verdachten aan te houden die zich in een wit busje op de weg richting Witagron bevonden. Een vijfde verdachte werd later in het dorp opgespoord en aangehouden. Bij hem werden vier jachtgeweren in beslag genomen voor nader onderzoek.

Volgens de voorlopige informatie zijn bij de vechtpartij twee mannen gewond geraakt.

In totaal zijn vijf verdachten aangehouden. Na verhoor werden drie van hen heengezonden, terwijl de overige twee in verzekering zijn gesteld. De politie van Zanderij was ter plaatse en doet verder onderzoek naar de toedracht van het incident.