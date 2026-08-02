Van Dijk-Silos noemt DNA een waardeloze lage club: “Ik ben niet uitgegleden voor die apen”

Jurist en oud-minister Jennifer van Dijk-Silos uit scherpe kritiek op de wijze waarop het politieke debat in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) wordt gevoerd. Volgens haar worden debatten te vaak gekenmerkt door scheldpartijen en een gebrek aan niveau, waardoor zij er bewust voor kiest de vergaderingen niet te volgen.

In een interview met D-TV Express stelde de oud-JusPol-minister dat zij, in tegenstelling tot sommige ministers die geïrriteerd raken door het debat in DNA, tijdens haar ministerschap ‘niet uitgegleden is voor die apen’. De oud-minister stelt dat parlementariërs van verschillende politieke partijen, waaronder ook de NDP, zich in het verleden eveneens schuldig hebben gemaakt aan onjuiste of ongelukkige uitspraken tijdens media-interviews.

“Ze zijn de fout ingegaan door dingen op een bepaalde manier te zeggen in de pers. Je bent het niet waard om een assembleelid te zijn en in het hoogste college van staat te zitten. We verwachten geen schofterig gedrag. Daarom kijk ik nooit naar DNA-vergaderingen, want het is één en al uitschelderij en niveauloos. Het debat is niet erg, maar de wijze waarop het debat gevoerd wordt. Dat is een drama. Het debat moet er zijn, het moet scherp zijn. Maar het mag niet banaal worden. Er mogen geen dingen gegild worden.

Daarom, als ministers ook over de schreef gaan, wat weleens gebeurt wanneer ze geïrriteerd raken, word ik ook boos op ze. You’ve got to take it. Ik ben ook door vurige dingen gegaan daar. Maar ik ben niet uitgegleden voor die apen”, aldus Van Dijk-Silos.

Van Dijk-Silos memoreerde nog haar periode als minister, waarin zij toenmalig DNA-voorzitter Jennifer Simons en toenmalig vicepresident Ashwin Adhin had aangegeven dat zij niet naar het parlement zou komen zolang het ministerie van Justitie en Politie niet op de agenda stond.

“Ik vind het maar een waardeloze lage club. En de voorzitter laat toe dat er op een bepaalde manier wordt uitgescholden. Het is onbeschaafd en onbeschoft en het wordt tijd dat er een paradigmashift komt in die DNA. Mensen die zichzelf respecteren en respect voor zichzelf hebben, gaan niet uren zitten luisteren naar een gekijf… een gekibbel… op en neer. Dat is gewoon niet goed te keuren. Het wordt tijd dat al die instituten een zelfevaluatie doen en zichzelf gaan veranderen”, aldus de oud-minister.

De jurist is het niet eens met de stelling dat media-uitspraken van parlementariërs, ministers, de vicepresident of de president niet in De Nationale Assemblee (DNA) besproken kunnen worden. “Een parlementariër is voor mij 24 uur per dag parlementariër. Net zoals een minister en de president 24 uur per dag in die functie zitten. Je moet weten: hoge bomen vangen erg veel wind. Je gaat dus rekening moeten houden met je gedrag en uitspraken aan de hand van je hoge functie die je hebt in de trias politica. Men moet zich dan maar gaan leren beheersen”, zei Van Dijk-Silos.

Zij reageerde hiermee op het protest van de vrouwen van de NDP-fractie in DNA tegen de volgens hen vrouwonvriendelijke uitspraken van VHP-parlementariër Cedric van Samson. De jurist keurt de uitspraken van de VHP’er zelf ook af, maar vindt aan de andere kant dat zij juist had willen zien dat ook president Jennifer Simons zich hierover had uitgesproken en niet als het graf zou hebben gezwegen. Daarnaast vindt zij dat de VHP zich als partij moet distantiëren van de uitspraken van Van Samson. “Door te zwijgen zeggen ze: we staan erachter”, aldus Van Dijk-Silos.

Inmiddels heef de VHP een verklaring uitgebracht waarin ze zegt kennis te hebben genomen van de ophef rond de uitspraken van DNA-lid Cedric van Samson en van zijn latere toelichting op de context en bedoeling daarvan. De partij waardeert deze verduidelijking, spreekt het vertrouwen uit dat Van Samson hiervan zal leren en benadrukt dat zij onvoorwaardelijk staat voor de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, waarbij iedereen op basis van kennis, kwaliteiten en inzet in aanmerking moet kunnen komen voor iedere publieke functie, inclusief het presidentschap. Tegelijk stelt de VHP dat iedere bestuurder, ongeacht het geslacht, op gelijke wijze beoordeeld moet kunnen worden op prestaties, integriteit, transparantie en het afleggen van verantwoording.