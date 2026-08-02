SuriPop 2026: Rodney Deekman grijpt hoofdprijs én twee extra onderscheidingen

Rodney Deekman heeft zaterdagavond 1 augustus 2026 de grote triomf beleefd tijdens de 23e editie van SuriPop. Zijn nummer ‘Konsensi’werd uitgeroepen tot de beste compositie van het festival in Suriname. Alsof de hoofdprijs nog niet genoeg was, nam de singer-songwriter ook de onderscheidingen voor beste videoclip en beste podiumprestatie mee naar huis.

De tweede plaats ging naar Sjachnaz Astria Pengel met ‘No Syi Mi Trafasi, Mi De Leki Yu’. Damian Jhintoe eindigde met ‘Lib’ En So’ als derde. Daarmee was de top drie van de 23e editie van Surinames grootste liedjesfestival compleet.

De kern van Konsensi is volgens de winnaar veerkracht. Met het nummer wilde hij laten zien dat mensen na moeilijke perioden opnieuw de kracht kunnen vinden om verder te gaan. Die boodschap moest niet alleen uit de tekst blijken, maar ook voelbaar zijn in de muziek, de videoclip en de live-uitvoering.

Na afloop reageerde Deekman zichtbaar geëmotioneerd. Volgens hem draaide zijn deelname nooit om het winnen van prijzen. Zijn grootste wens was dat het lied iemand zou raken en hoop zou geven. Dat juist zoveel mensen zich in de boodschap herkenden en hij uiteindelijk met drie onderscheidingen naar huis ging, noemde hij nauwelijks te bevatten.

Volgens Deekman moest Konsensi meer zijn dan een prettig klinkend lied. Hij wilde een compleet verhaal vertellen dat luisteraars daadwerkelijk raakt en hen motiveert om ondanks tegenslagen door te zetten.

SuriPop 2026 kende een vernieuwde opzet, waarbij de songwriter nadrukkelijk centraal stond. Deelnemers moesten zowel de tekst als de melodie zelf schrijven en kregen bovendien de mogelijkheid hun eigen compositie tijdens de finale uit te voeren. Voor de eindstrijd werden twaalf nummers geselecteerd uit 71 inzendingen.