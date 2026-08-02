Slimmie stapt weer uit A20: “Ik ga blijven praten tot mijn graf”

De Surinaamse ondernemer en politicus Samuel ‘Slimmie’ Kuik is na anderhalf jaar opnieuw uit de politieke partij Alternatief 2020 (A20) gestapt. “Ik zit niet meer bij A20. We hadden een goed vertrekpunt met voorzitter Steven Reyme. En dat is het strijden tegen fundamenteel onrecht. Verder had A20 een sterke lippentaal-slogan: ‘wan tra fas de’. Ik ben gegaan in de heggen en de steggen om de gemeenschap te motiveren om te kiezen voor iets anders. En vandaag de dag is mij ook geen fundamenteel recht aangedaan.

Nadat Reyme is gekozen, heeft hij zijn clubje bij elkaar gezet. Ik vind dat we hebben gestreden en een commitment hebben gemaakt om Suriname te veranderen. Op het moment dat Steven Reyme was gekozen, mocht ik niet meer praten en werd mij het zwijgen opgelegd. Maar ik ga blijven praten tot mijn graf”, zei Kuik in het programma ABC Actueel.

De ondernemer benadrukt dat Reyme dankzij de veldpropaganda van partijgenoten, waaronder ook hij, de zetel in De Nationale Assemblee heeft kunnen bemachtigen. Hij beweert dat de partijvoorzitter tijdens de verkiezingsperiode nooit op straat is geweest. “Reyme is nooit op straat geweest. Hij reed op zijn brommer met een valhelm met een donkere visor, terwijl wij huis aan huis gingen. Niemand wist dat hij daar reed”, stelde hij.

Kuik stelde verder dat hij na de afgelopen verkiezingen nooit naar iets of een positie heeft gevraagd. Hij beweert dat zijn partijgenoot Rashley Resida hem eens heeft gebeld en gevraagd of hij deel wilde uitmaken van een Raad van Commissarissen (RvC). Hij weigerde dit echter vanwege het feit dat de partij had beloofd ander beleid te voeren en het oude beleid te veranderen. De ondernemer stelt dat hij zal blijven praten, maar dan nooit meer als deel van A20.

In augustus vorig jaar zei Kuik al het hypocriet te vinden dat A20 in een coalitiesamenwerking met de Nationale Democratische Partij (NDP) zit, terwijl dezelfde partij en diens voorzitter Reyme eerder een belofte aan het Surinaamse volk hadden gedaan dat zij dat niet zouden doen. De ondernemer neemt het Reyme kwalijk dat uitgerekend hij degene is die de beslissing heeft genomen om met de NDP samen te werken.

Kuik keerde in november 2024 tijdens een partijbijeenkomst in Saramacca terug naar de wit-blauwe partij, nadat het hem niet lukte om toe te treden tot de NDP. Tijdens de afgelopen verkiezingen kreeg hij slechts 93 stemmen als DNA-kandidaat.