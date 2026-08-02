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Man (71) dood aangetroffen in goot langs Avobakaweg

KAM Thuiszorg

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De politie in Suriname kreeg in de nacht van zaterdag op zondag een melding van een levenloos lichaam langs de Avobakaweg, ter hoogte van Cobo. Het slachtoffer werd aangetroffen in een goot naast de toegangspoort van het bedrijf.

Agenten stelden ter plaatse een onderzoek in. Daarbij werden geen sporen aangetroffen die wijzen op een misdrijf. Een ingeschakelde arts stelde het overlijden vast.

Het gaat om de 71-jarige Franklin Sabajo. Volgens de voorlopige bevindingen is de man overleden aan een hartstilstand als gevolg van verstikking.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lichaam door een uitvaartonderneming overgebracht naar het mortuarium. De politie van Paranam doet verder onderzoek naar de omstandigheden rond het overlijden.

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