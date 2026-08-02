Ingrid Bouterse: “Van Samson is echt een schreeuwlelijkerd die niet nadenkt en dingen zegt”

NDP-parlementariër Ingrid Bouterse noemt VHP-parlementariër Cedric van Samson een echte schreeuwlelijkerd die niet nadenkt voordat hij uitspraken doet. “We weten hoe Van Samson is. Hij is echt een schreeuwlelijkerd. Hij denkt niet na en zegt dingen. En wij als vrouwen gaan het niet accepteren”, zei Bouterse op D-TV Express.

Zij reageerde hiermee op de media-uitspraak ‘Nooit meer een vrouw als president’ van de VHP’er. De politica hoopt dat de moeder en de vrouw van Van Samson ook naar deze uitspraken hebben geluisterd. Zij voerde aan dat iedereen beoordeeld mag worden, maar dan niet op basis van ras of geslacht. Vandaar dat zij alle vrouwen in Suriname oproept om goed na te denken waar en op wie zij in de toekomst gaan stemmen.

“Iedereen maakt fouten. Of je nu een man of vrouw bent, we gaan je niet op basis van je geslacht beoordelen. We moeten bang zijn. De vrouwen in zijn partij moeten bang zijn. Alle vrouwen zou ik willen vragen om na te denken waar je je stem in het vervolg aan zal geven.

Want als één van de DNA-leden zo reageert, dan moeten we bang zijn. Anno 2026 praten we nog zo? Mannen zowel als vrouwen maken fouten, hebben capaciteiten… dus we kunnen niet oordelen over het geslacht. We mogen absoluut niet discrimineren”, aldus Bouterse.