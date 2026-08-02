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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Gewapende rovers maken Ford Raptor, sieraden en 50.000 SRD buit

KAM Thuiszorg

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Vier gemaskerde criminelen hebben afgelopen nacht een gewapende roofoverval gepleegd in een woning aan de Mokaroweg in Suriname.

Vernomen wordt dat de overvallers ervandoor zijn met een grijze Ford Raptor, een halsketting, drie ringen, twee contactsleutels van andere voertuigen, twee mobiele telefoons en 50.000 Surinaamse dollar.

Na de daad stapten de verdachten met de Ford Raptor van de benadeelde en reden weg. De rijrichting waarin het voertuig is weggereden is vooralsnog niet bekend.

De slachtoffers bleven ongedeerd.

De politie van De Nieuwe Grond heeft de zaak in onderzoek en is bezig met de opsporing en aanhouding van de verdachten.

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