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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Busje in brand gevlogen; politie vermoedt brandstichting

KAM Thuiszorg

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vuur suriname

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Een witte Toyota Hiace is in de nacht van vrijdag op zaterdag 1 augustus volledig uitgebrand aan de Jamaicastraat in Suriname.

De eigenaar had het busje onder een overkapping geparkeerd bij de woning van zijn vriendin. Terwijl beiden lagen te slapen, hoorde de vrouw plotseling een harde knal. Toen zij naar buiten keek, zag zij dat het voertuig al in lichterlaaie stond.

Ondanks de inzet van de Surinaamse brandweer brandde de Toyota Hiace van binnen volledig uit.

Tijdens het onderzoek trof de politie bij de naastgelegen woning een ingeslagen linker voorruit aan. Het vermoeden bestaat dat onbekenden een voorwerp in de richting van het voertuig hebben gegooid. Op de plaats delict zijn sporen veiliggesteld voor verder onderzoek.

In de omgeving zijn geen brandversnellende middelen aangetroffen. Op basis van de voorlopige bevindingen gaat de politie uit van vermoedelijke brandstichting.

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