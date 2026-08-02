A.R. Einaarschool volledig vernieuwd: negen lokalen en kleuterschool grondig aangepakt

In Suriname heeft de A.R. Einaarschool te Paranam een ingrijpende renovatie achter de rug. Niet alleen de negen leslokalen, maar ook de mediatheek, de MLZ-ruimte, het magazijn en het schoolkantoor zijn volledig opgeknapt.

Vooral de kleuterschool kreeg een grote beurt. Daar werden zowel het dak als de vloer volledig vernieuwd. Verder is de gehele school voorzien van nieuwe plafonds, elektriciteit, deuren, gaaswerk, dakgoten en traliewerk. Ook de binnen- en buitenzijde van het gebouw kregen een nieuwe verflaag en het schoolterrein werd opgeknapt.

De oplevering vond dinsdag 28 juli plaats aan de Granmorgoelaan in Paranam. Het project werd gefinancierd door de Stichting Staatsolie Foundation for Community Development Fund, meldt schoolleider Danielle Roman.

Roman reageerde enthousiast op het eindresultaat. Volgens haar zal de vernieuwde leeromgeving een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen. “Kinderen leren beter in een mooie omgeving”, stelde zij.

Ook vertegenwoordiger Clyde Cairo van de Staatsolie Foundation sprak zijn tevredenheid uit en benadrukte het belang van goed onderhoud. De werkzaamheden werden uitgevoerd door Schilders- en Aannemingsbedrijf G.J. Reyke. Volgens de school is het project naar volle tevredenheid afgerond.