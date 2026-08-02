13-jarig meisje na school door twee jongemannen meegenomen naar pension

Een 13-jarig meisje is vrijdag na school door twee jongemannen van 17 en 20 jaar opgehaald en meegenomen naar een pension in Moengo, in het Oosten van Suriname.

Vernomen wordt dat de moeder naar de politie stapte nadat ze ontdekte dat haar dochter niet thuis was gekomen na school.

Tijdens het onderzoek bleek dat het meisje later zelf thuiskwam. Haar moeder confronteerde haar met de vraag waar zij was geweest, waarna het meisje verklaarde dat zij door twee jongemannen was meegenomen naar een pension.

De moeder deed aangifte bij de politie. De verdachten werden dezelfde dag door de politie opgespoord en aangehouden.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het tweetal in verzekering gesteld wegens gemeenschap met een minderjarige.

Het verdere onderzoek is overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken.