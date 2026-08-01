Vier penitentiaire ambtenaren uit Suriname drie maanden aan de slag op Curaçao

Vier ervaren penitentiaire ambtenaren uit Suriname worden voor een periode van drie maanden ingezet bij de Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (JJIC). De tijdelijke uitzending is formeel vastgelegd in een addendum op de samenwerkingsovereenkomst inzake Twinning op Justitieel Gebied die op 16 januari 2025 werd gesloten tussen het ministerie van Justitie van Curaçao en het Surinaamse ministerie van Justitie en Politie.

Volgens de Curaçaose overheid is de inzet van de Surinaamse medewerkers gericht op kennisoverdracht, capaciteitsversterking en het verder verbeteren van de begeleiding en veiligheid binnen de jeugdinrichting.

Met de samenwerking willen beide landen hun onderlinge banden verder versterken door kennis, ervaring en deskundigheid uit te wisselen. Het project maakt deel uit van een bredere samenwerking op justitieel terrein tussen Curaçao en Suriname.

Minister-president Gilmar Pisas, die het addendum namens minister van Justitie Shalten Hato ondertekende, benadrukte het belang van de samenwerking. Volgens hem is de relatie tussen Curaçao en Suriname gebaseerd op wederzijds vertrouwen, gedeelde waarden en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige en rechtvaardige samenleving.

Het addendum bevat daarnaast afspraken over de uitvoering en evaluatie van het project. De bestuurlijke en operationele verantwoordelijkheid voor de JJIC blijft daarbij volledig bij Curaçao.

De samenwerking sluit aan bij de ambitie van beide landen om de regionale samenwerking binnen de justitiesector verder uit te bouwen. Volgens de overheid kunnen kennisuitwisseling en wederzijdse ondersteuning bijdragen aan sterkere en toekomstbestendige justitiële instellingen in het Caribisch gebied.

Met het project bevestigen Curaçao en Suriname opnieuw hun samenwerking als regionale partners. De inzet van de Surinaamse penitentiaire ambtenaren moet een praktische bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de jeugdinrichting op Curaçao.