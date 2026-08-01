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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Verdachte van reeks inbraken drinkt verdelgingsmiddel bij aanhouding door RBTP

KAM Thuiszorg

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Archieffoto: manschappen van het Regio Bijstandsteam (RBT)

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Een 43-jarige man die wordt verdacht van een reeks inbraken in Paramaribo, Wanica en Commewijne is vrijdagochtend tijdens zijn aanhouding in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis, nadat hij volgens voorlopige informatie een verdelgingsmiddel had ingenomen.

De verdachte, de in Nickerie geboren Jerrel D., werd in de vroege ochtenduren aan de Coesewijnestraat in Suriname aangehouden door leden van de Recherche Bijstandsteam Paramaribo (RBTP). Tijdens de aanhoudingsactie ontstond een medische noodsituatie toen de man vermoedelijk Gramoxone dronk.

Vanwege zijn toestand was medische hulp direct noodzakelijk. Hoewel een ambulance werd opgeroepen, is de verdachte uiteindelijk door het RBTP zelf naar de Spoedeisende Hulp vervoerd voor dringende medische behandeling.

De man is vervolgens ter verpleging opgenomen in het ziekenhuis. Volgens de beschikbare informatie verkeert hij in kritieke toestand.

D. wordt verdacht van betrokkenheid bij een reeks inbraken in Paramaribo, Wanica en Commewijne. Over de aard van de inbraken en het verdere onderzoek zijn vooralsnog geen nadere details bekendgemaakt door de Surinaamse politie.

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