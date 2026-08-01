Suriname verloor de afgelopen 40 jaar 166.000 hectare bos

MapBiomas Suriname heeft onlangs zijn online platform en eerste kaartcollectie over landgebruik in Suriname gelanceerd. De collectie brengt meer dan veertig jaar aan veranderingen in kaart, van 1985 tot 2025, en is vanaf nu gratis en openbaar toegankelijk voor iedereen. Uit de cijfers blijkt dat de Surinaamse bosbedekking in die periode met ongeveer één procent is afgenomen. Dat percentage lijkt klein, maar staat voor meer dan 166.000 hectare bos. De bosbedekking van Suriname ligt volgens de nieuwste data nog altijd op iets meer dan 93 procent.

Mijnbouw grootste aanjager van verandering

De cijfers laten zien dat mijnbouw de belangrijkste oorzaak is van veranderingen in landgebruik. Sinds 1985 is het mijnbouwgebied met meer dan 850 procent gegroeid, goed voor ongeveer 90.000 hectare. Ook stedelijke gebieden zijn fors uitgebreid: de bebouwde oppervlakte is sinds 1985 met bijna 100 procent toegenomen, vooral rond Paramaribo, Wanica en Para.

Volgens Dimitri Tjon Sie Fat, Lead Technical Coordinator van MapBiomas Suriname, is de precisie van de kaarten daarbij cruciaal: de gegevens zijn nauwkeurig tot op een resolutie van 30 bij 30 meter, waardoor ze goed bruikbaar zijn voor monitoring, wetenschappelijk onderzoek en onderbouwde beleidskeuzes.

Twee jaar voorbereiding

Aan de lancering ging bijna twee jaar werk vooraf. Een klein team van acht mensen, bouwde het platform op met steun van collega’s uit het internationale MapBiomas-netwerk in Brazilië, Argentinië en Venezuela. “Wij zijn oprecht trots op wat een klein team, met onbeperkte inzet, heeft weten neer te zetten voor Suriname,” zei Andre Verhoogt, General Coordinator van MapBiomas Suriname, tijdens de lanceringsbijeenkomst.

Geen mening, wel data

MapBiomas Suriname benadrukt dat de organisatie zelf geen standpunt inneemt over de ontwikkelingen die uit de kaarten naar voren komen. Tjon Sie Fat licht toe dat MapBiomas zich beperkt tot het in kaart brengen van veranderingen in landgebruik en landbedekking; het is vervolgens aan andere partijen om die gegevens te gebruiken voor verdere analyse en onderzoek. Doel van het platform is om beleidsmakers, onderzoekers en andere belanghebbenden te ondersteunen bij de keuzes rondom duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Netwerk in plaats van product

Volgens Verhoogt is MapBiomas Suriname in de kern geen product, maar een netwerk van deskundigen dat wereldwijd samen werkt aan betere en betrouwbaardere data. Hij riep vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven, NGO’s en Inheemse en Tribale gemeenschappen op om hun kennis in te brengen: “Dit platform is er niet voor ons. Het is er voor Suriname. En het wordt alleen sterker naarmate meer van u eraan bijdragen.”

Meer producten en jaarlijkse updates

De gelanceerde kaartcollectie is de eerste van meer initiatieven die MapBiomas Suriname gaat uitbrengen. Binnenkort volgen MapBiomas Water en MapBiomas Vuur, gericht op het monitoren van waterlopen en bosbranden. Daarnaast zal de bestaande collectie voortaan jaarlijks worden bijgewerkt met de meest actuele data.

Data vrij beschikbaar

Alle kaarten en data zijn gratis te bekijken en te downloaden via het online platform van MapBiomas Suriname. Gebruikers kunnen de kaarten via de website: suriname.mapbiomas.org raadplegen en er eigen analyses mee uitvoeren.

Over MapBiomas Suriname

MapBiomas Suriname is een initiatief dat, in samenwerking met het internationale MapBiomas-netwerk, jaarlijkse kaarten van landgebruik en landbedekking in Suriname produceert op basis van satellietbeelden. Het platform is gratis en openbaar toegankelijk en is bedoeld om beleidsmakers, onderzoekers, NGO’s, het bedrijfsleven en Inheemse en Tribale gemeenschappen te ondersteunen bij het nemen van beter onderbouwde beslissingen over natuurlijke hulpbronnen.