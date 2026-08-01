Surinaamse studenten krijgen meer kansen in Indonesië na nieuwe universiteitsdeal

Surinaamse studenten en wetenschappers krijgen meer mogelijkheden om in Indonesië te studeren, onderzoek te doen en kennis uit te wisselen. De Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft daarvoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Indonesische Gadjah Mada University.

De overeenkomst voorziet in toekomstige uitwisselingsprogramma’s voor studenten en docenten en in gezamenlijke onderzoeksprojecten. Daarmee krijgt de al vijftig jaar bestaande diplomatieke relatie tussen Suriname en Indonesië ook op academisch gebied een concretere invulling.

De ondertekening vond plaats tijdens een openbare lezing op de AdeKUS ter gelegenheid van vijftig jaar diplomatieke betrekkingen tussen beide landen. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Indonesische ambassade in Paramaribo en de universiteit. Dat meldt de Ambassade van de Republiek Indonesië in Paramaribo.

Tijdens de bijeenkomst werd benadrukt dat de historische en culturele band tussen beide landen in belangrijke mate is gevormd door de Javaanse gemeenschap in Suriname. Die gedeelde achtergrond groeide in de afgelopen decennia uit tot bredere diplomatieke, economische en culturele samenwerking.

De Indonesische ambassadeur Agus Priono stelde dat er nog veel onbenutte mogelijkheden zijn. Zijn ambassade wil nieuwe samenwerkingsinitiatieven ondersteunen, vooral op het gebied van economische ontwikkeling en het behoud van cultuur.

Ook Indonesië zelf biedt Surinaamse studenten verschillende studiemogelijkheden. Volgens het persbericht bestaan er vier beursprogramma’s, variërend van volledige en gedeeltelijke studiebeurzen tot programma’s voor kunst, cultuur en niet-universitaire opleidingen.

Voormalig beursstudent Marciano Dasai vertelde tijdens de bijeenkomst over zijn eigen studieperiode aan Gadjah Mada University. Hij moedigde studenten aan groot te durven dromen, begeleiding te zoeken en actief gebruik te maken van internationale studiekansen.

De bijeenkomst werd afgesloten met de vertoning van de Indonesische film GJLS Ibuku Ibu Ibu. Daarmee kregen de aanwezigen naast informatie over diplomatie en onderwijs ook een beeld van de hedendaagse Indonesische samenleving, cultuur en kunst.

De openbare lezing maakt deel uit van een reeks activiteiten rond het vijftigjarig jubileum van de diplomatieke betrekkingen tussen Suriname en Indonesië.