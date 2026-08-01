Ricky’s Recreatie Oord voorlopig gesloten na vermoedelijke vergiftiging Saramaccarivier

Ricky’s Recreatie Oord is tot nader order gesloten vanwege de vermoedelijke vergiftiging van het water in de Saramaccarivier. Dat maakt de leiding van de plek bekend. De sluiting blijft van kracht zolang het onderzoek van de Nationale Milieu Autoriteit in Suriname (NMA) naar de oorzaak van de vervuiling voortduurt.

“Wij vragen om uw begrip en medewerking. Zodra de situatie het toelaat en wij toestemming hebben ontvangen om onze activiteiten te hervatten, zullen wij u hiervan direct op de hoogte brengen via onze officiële kanalen,” aldus Ricky’s Recreatie Oord.

De sluiting volgt op de massale vissterfte in juni in de Saramaccarivier, die volgens de eerste onderzoeksresultaten vermoedelijk een chemische oorzaak heeft.

Minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu liet onlangs weten dat de definitieve resultaten van de onderzochte vismonsters op 10 augustus worden verwacht. Binnen twee weken moet er meer duidelijkheid komen over de mogelijke veroorzaker van het incident.

Volgens de bewindsman bestaat het vermoeden dat een opslagplaats of bassin met chemische stoffen als gevolg van zware regenval is overstroomd. De stoffen zouden vervolgens via de Moeroekreek in de Saramaccarivier terecht zijn gekomen. Brunings benadrukt echter dat de definitieve conclusies van het onderzoek nog moeten worden afgewacht.

Na de eerste meldingen van de vissterfte adviseerde de overheid bewoners om geen water uit de rivier te gebruiken en geen vis uit het getroffen gebied te consumeren. De NMA gaf waarschuwingen uit, terwijl het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) zorgde voor de distributie van drinkwater en voedsel aan getroffen gemeenschappen.

Voor het onderzoek zijn zowel water- als vismonsters verzameld. Omdat niet alle benodigde analyses in Suriname kunnen worden uitgevoerd, zijn in samenwerking met onder meer de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA) monsters verzonden naar laboratoria in Frans-Guyana en Frankrijk.

Daarnaast loopt een forensisch milieuonderzoek naar de bron van de vervuiling. De Environmental Crime Unit (ECU) van het Korps Politie Suriname onderzoekt mogelijke locaties waar chemische stoffen in het milieu terecht kunnen zijn gekomen.

Volgens minister Brunings onderstreept het incident het belang van een betere nationale laboratoriumcapaciteit en strengere controle op activiteiten waarbij chemische stoffen worden gebruikt, zodat soortgelijke milieucalamiteiten in de toekomst sneller kunnen worden onderzocht en aangepakt. Tot dusver zijn geen nieuwe locaties van massale vissterfte gemeld.