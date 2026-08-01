Politie onderzoekt mogelijke brandstichting na woningbrand aan Mon Souciweg

De politie onderzoekt een felle woningbrand aan de Mon Souciweg in Suriname waarbij een laagbouwwoning zaterdagochtend vroeg grotendeels werd verwoest. Omdat de omstandigheden vragen oproepen, wordt brandstichting niet uitgesloten.

Volgens de eerste informatie werd de brand ontdekt door een alerte buurman. Hij verklaarde dat hij eerst een harde knal hoorde en kort daarna een wit voertuig met hoge snelheid vanaf het betreffende adres zag wegrijden. Toen hij even later zag dat de woning in brand stond, sloeg hij direct alarm.

Uit voorlopige informatie blijkt dat het vuur vermoedelijk is ontstaan in een bergruimte achter de woning, waar drie bromfietsen stonden. Het berghok en de bromfietsen gingen volledig in vlammen op. Daarna sloeg de brand over naar de woning, waarbij het interieur, het plafond en een groot deel van de inboedel werden verwoest.

Op het moment van de brand waren de bewoners niet thuis. De hoofdbewoonster werd later door de politie aangetroffen. Zij kon op dat moment niet aangeven of de woning tegen brand was verzekerd en zou dat nog nagaan.

Op sociale media heeft een vrouw, die zich presenteert als de bewoonster, inmiddels verklaard dat haar ex-partner de woning in brand zou hebben gestoken en haar eerder met een mes zou hebben bedreigd nadat de relatie was beëindigd. Ook deelde zij bovenstaande foto’s van de brandschade en een verwonding aan haar hand. Deze beschuldigingen zijn vooralsnog niet door de Surinaamse politie bevestigd.

De exacte oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. De politie van Santo Boma heeft de zaak in onderzoek en sluit brandstichting op dit moment niet uit.