Muziekformatie Showtime dit weekend op 50e editie van Sranan Day New York

De Surinaamse muziekformatie Showtime is afgereisd naar New York om op te treden tijdens de 50e jubileumeditie van Sranan Dey New York. De band verzorgt samen met Formatie OpMaat verschillende optredens tijdens het driedaagse evenement, dat dit weekend volledig in het teken staat van de Surinaamse cultuur, muziek en verbondenheid.

Sranan Dey New York is uitgegroeid tot een van de grootste bijeenkomsten van de Surinaamse diaspora in de Verenigde Staten. Dit jaar wordt een bijzondere mijlpaal bereikt met de 50e editie van het evenement, dat van 31 juli tot en met 2 augustus plaatsvindt in Queens.

Naast muziekoptredens staan ook een culturele avond, een voetbaltoernooi, een pre-Sranan Dey Party en de grote Sranan Dey Celebration op het programma. Bezoekers kunnen genieten van liveoptredens, Surinaamse gerechten, culturele presentaties, activiteiten voor jong en oud en diverse verrassingsacts.

Voor de jubileumeditie is ook een officiële Surinaamse delegatie naar New York afgereisd. Vertegenwoordigers van ministeries, ondernemers, artiesten en culturele organisaties nemen deel aan een culturele en economische missie, waarmee Suriname zich internationaal wil promoten en de banden met de Surinaamse gemeenschap in het buitenland verder wil versterken.

De missie wordt georganiseerd door de Suriname Family Day Committee (SFDC) in samenwerking met Benjamin Jansen Business Support. Naast het vieren van de Surinaamse cultuur richt de jubileumeditie zich ook op het stimuleren van ondernemerschap, toerisme en internationale samenwerking.

De organisatie spreekt van een historische editie waarin Suriname zich gedurende drie dagen op cultureel, muzikaal en economisch vlak presenteert aan de Surinaamse diaspora en andere bezoekers in New York.