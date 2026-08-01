Iwan Esseboom & The Funmasters sluiten Kwaku Summer Festival feestelijk af

Dit weekend is het Kwaku Summer Festival 2026 voor de laatste keer te bezoeken. Na weken vol muziek, cultuur en gezelligheid komt het festival op zondag 2 augustus ten einde. Op die dag wordt het festival op het hoofdpodium Waterkant afgesloten door Iwan Esseboom & The Funmasters.

The Funmasters verwierven in Suriname en daarbuiten grote bekendheid met nummers als Wittie Visie, Kamra Doro, Osikali en Tamaling, die nog altijd veel worden beluisterd.

De legendarische formatie kreeg dit jaar te maken met het overlijden van bandlid Henry Menes. De muzikant overleed in februari op 74-jarige leeftijd. Menes leverde een bijdrage die niet meer uit de geschiedenis van de kaseko is weg te denken.

Het optreden op Kwaku zal dan ook mede plaatsvinden ter nagedachtenis aan deze topmuzikant, wiens gitaar onlangs een ereplek kreeg in het Kaseko Museum.

Het festival vindt dit weekend, op zaterdag en zondag, plaats van 14.00 tot 22.00 uur in het Nelson Mandelapark in Amsterdam-Zuidoost. Iwan Esseboom & The Funmasters verzorgen op zondag van 21.00 tot 22.00 uur het slotoptreden op het hoofdpodium Waterkant.