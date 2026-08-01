Historische binnenstad Paramaribo dreigt werelderfgoedstatus te verliezen na genegeerde UNESCO-waarschuwingen

De historische binnenstad van Paramaribo loopt het risico haar werelderfgoedstatus kwijt te raken. Volgens de Stichting Gebouw Erfgoed Suriname zijn aanbevelingen van UNESCO jarenlang onvoldoende opgevolgd, terwijl onder meer bouwprojecten zijn uitgevoerd die de toegestane maximale hoogte overschreden.

UNESCO heeft de binnenstad inmiddels geplaatst op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Waarnemend SGES-directeur Rachel Deekman noemt dat betreurenswaardig, maar hoopt tegelijk dat het besluit eindelijk tot actie leidt. Zij benadrukt dat een plaatsing op deze lijst niet plotseling gebeurt, maar doorgaans het gevolg is van een langdurig proces waarin landen herhaaldelijk de kans krijgen maatregelen te nemen. Dat meldt de Communicatie Dienst Suriname.

De historische waarde van Paramaribo ligt vooral in het koloniale straten- en stedenplan, dat door de eeuwen heen vrijwel intact is gebleven. Juist die uitzonderlijke structuur maakt de binnenstad volgens Deekman uniek. Nu de uitzonderlijke universele waarde van het gebied ernstig onder druk staat, kan ook de internationale erkenning verloren gaan.

Een belangrijk probleem vormt de bouwhoogte van nieuwe projecten. Paramaribo is van oudsher een lage stad zonder hoogbouw. Modernisering is volgens Deekman niet verboden, maar nieuwe gebouwen moeten wel passen binnen het historische karakter van de binnenstad.

In de afgelopen jaren zouden bouwprojecten zijn uitgevoerd waarbij de voorgeschreven maximale hoogte werd overschreden. UNESCO zou hebben gevraagd ontwerpen of hoogtes aan te passen, maar die aanbevelingen zijn volgens de SGES niet uitgevoerd. Dit heeft mede bijgedragen aan het besluit om Paramaribo op de gevarenlijst te plaatsen.

Naast ongecontroleerde bouw vormt ook brand een ernstige bedreiging. De binnenstad is door haar vele monumentale houten gebouwen bijzonder kwetsbaar. Deekman verwijst naar de grote branden van 1821 en 1832 en naar de grote brand van vorig jaar, die opnieuw duidelijk maakte hoe snel onvervangbaar erfgoed verloren kan gaan.

Wanneer monumentale panden door brand verdwijnen, wordt volgens de stichting niet alleen een gebouw verloren, maar ook een deel van de bijzondere waarde waarop de werelderfgoedstatus rust. De SGES roept daarom op om gezamenlijk werk te maken van bescherming, zodat de historische binnenstad behouden blijft voor toekomstige generaties.