FIFA topman trekt omstreden WK-miljardenplan in; toekomst Infantino onzeker

FIFA heeft op het laatste moment de stekker getrokken uit het omstreden plan om een deel van zijn commerciële activiteiten en grote voetbaltoernooien open te stellen voor private investeerders. De onverwachte terugtrekking betekent een zware nederlaag voor voorzitter Gianni Infantino, wiens positie inmiddels openlijk ter discussie staat.

Het voorstel draaide om de oprichting van FIFA Forward Enterprises, een nieuwe onderneming die onder meer de WK’s en WK’s voor clubs zou beheren. FIFA wilde 21 procent van deze commerciële entiteit verkopen aan externe investeerders. Daarmee moest ongeveer 4,2 miljard dollar worden opgehaald.

Volgens FIFA zou dat geld via een nieuw financieringsprogramma rechtstreeks beschikbaar komen voor de 211 aangesloten voetbalbonden. Landen die met het plan instemden, konden in de periode 2027-2030 rekenen op 40 miljoen dollar. Bonden die tegenstemden, zouden de helft krijgen. De totale ontwikkelingssteun van FIFA zou in vier jaar tijd boven de 10 miljard dollar uitkomen.

Het voorstel leidde echter tot een ongekende opstand binnen het internationale voetbal. UEFA dreigde namens haar 55 leden alle FIFA-toernooien, inclusief de wereldkampioenschappen, te boycotten. Ook Concacaf en de Aziatische voetbalbond AFC keerden zich tegen het plan. Samen vertegenwoordigen deze drie organisaties 137 van de 211 FIFA-leden, waardoor Infantino het risico liep te worden weggestemd.

FIFA hield aanvankelijk voet bij stuk en benadrukte dat “niemand het voetbal verkocht”. Enkele uren later werd de druk echter verder opgevoerd. Adviseur Carlos Cordeiro nam ontslag en noemde het voorstel slecht voor de nationale bonden, het voetbal en de toekomst van de sport. Kort daarna verklaarde operationeel directeur Kevin Lamour dat FIFA-medewerkers door Infantino waren misleid.

Lamour noemde het investeringsplan het project van één persoon en stelde dat voetbalbestuurders zich moesten afvragen welke beslissingen nu noodzakelijk waren. Binnen FIFA groeide vervolgens de verwachting dat het voorstel onmogelijk nog overeind kon blijven.

Vrijdagavond volgde de definitieve ommekeer. Infantino verklaarde dat hij naar alle standpunten had geluisterd en concludeerde dat het plan zoveel verdeeldheid had veroorzaakt dat voortzetting niet langer in het belang van FIFA was. Het voorstel werd volledig ingetrokken.

De schade voor Infantino lijkt daarmee echter niet verdwenen. Tijdens bijeenkomsten van UEFA en Concacaf zou zijn toekomst als FIFA-voorzitter al zijn besproken. Infantino leidt de wereldvoetbalbond sinds 2016 en leek lange tijd zonder tegenstand op weg naar een nieuwe termijn in 2027. Na deze publieke afstraffing en de interne opstand is dat ineens allerminst zeker. Mogelijke uitdagers hebben tot november om zich kandidaat te stellen.