Enorme ravage nadat automobilist tegen mast botst aan de Kennedyweg

Een automobilist is zaterdagochtend gewond geraakt nadat hij met zijn voertuig tegen een Telesur-mast botste aan de John F. Kennedyweg in Suriname.

Het ongeval vond rond 06.00 uur plaats. De bestuurder reed alleen in het voertuig en was onderweg in de richting van Zanderij.

Volgens zijn verklaring moest hij uitwijken voor een steen op het wegdek. Daarbij verloor hij de controle over het voertuig en kwam hij tegen de mast tot stilstand. Op dat gedeelte van de weg worden momenteel werkzaamheden uitgevoerd, waardoor er veel grind op het wegdek ligt.

De bestuurder liep een snijwond aan zijn knie op. Ook raakte de knie opgezet. Hij ging op eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp voor medische behandeling.

Op de foto is te zien dat het voertuig aan de voorzijde volledig is vernield. De ravage onderstreept de enorme impact van de botsing, al kwam de bestuurder er uiteindelijk vanaf met een knieblessure.