Bewoners langs Saramaccarivier vragen om artsen en gezondheidsonderzoek na massale vissterfte

Bewoners van Pikin Saron en omliggende dorpen maken zich grote zorgen over mogelijke gezondheidsrisico’s na de massale vissterfte in de Saramaccarivier. Tijdens een werkbezoek van de regering vroegen vrijwel alle aanwezige dorpen om een vaste arts of regelmatige medische zorg, evenals gezondheidsonderzoeken onder de bevolking.

De zorgen zijn ontstaan nadat grote aantallen dode vissen in de rivier werden aangetroffen. Sindsdien kunnen bewoners het rivierwater niet meer veilig gebruiken voor hun dagelijkse activiteiten. Daarmee zijn niet alleen de leefomgeving en volksgezondheid onder druk komen te staan, maar ook het levensonderhoud van de gemeenschappen langs de rivier.

Een regeringsdelegatie onder leiding van president Jennifer Geerlings-Simons bezocht donderdag Pikin Saron en de omliggende dorpen om met bewoners over de situatie te spreken. De bijeenkomst vond plaats in het Gemeenschapscentrum Kaoeroeme. Dat blijkt uit het persbericht van de Surinaamse regering.

Tijdens het overleg kregen de bewoners de gelegenheid hun zorgen rechtstreeks voor te leggen aan de president en de aanwezige ministers. Vooral de onzekerheid over de oorzaak van de vissterfte en de mogelijke gevolgen van het vervuilde rivierwater voor de gezondheid kwamen nadrukkelijk naar voren.

Minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid kreeg het dringende verzoek om de medische dienstverlening in het gebied uit te breiden. De dorpen willen dat artsen vaker aanwezig zijn en dat onderzoeken worden uitgevoerd om vast te stellen of bewoners gezondheidsrisico’s lopen.

Misiekaba erkende dat de behoefte aan medische zorg groter is dan het huidige aanbod. Hoewel de Medische Zending al in het gebied actief is met opgeleide gezondheidsassistenten, beloofde hij dat op korte termijn zal worden gewerkt aan de inzet van artsen in de getroffen dorpen.

De regering zegt de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De betrokken ministeries en instanties zullen gezamenlijk proberen de oorzaak van de vissterfte vast te stellen, de mogelijke gevolgen voor mens en milieu te beoordelen en verdere maatregelen te treffen om de gezondheid en veiligheid van de bewoners te beschermen.