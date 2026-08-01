Bejaarde bestuurder (78) valt in slaap en belandt op verkeerde rijhelft

Een 78-jarige automobilist heeft woensdagmiddag een zware botsing veroorzaakt op de Indira Gandhiweg, nadat hij achter het stuur in slaap was gevallen. De man kwam daardoor op de rijhelft van een tegemoetkomende auto terecht.

Het ongeval vond plaats ter hoogte van Valens Meubel. De oudere bestuurder, H.A., reed vanuit de richting van Latour, terwijl de 54-jarige B.K. hem vanuit de tegenovergestelde richting naderde.

Volgens het voorlopige politieonderzoek dommelde H.A. tijdens het rijden in. Zijn voertuig week vervolgens uit naar de andere weghelft, waarna beide auto’s hard met elkaar in botsing kwamen.

De klap was zo hevig dat beide voertuigen zwaar beschadigd raakten. Opmerkelijk genoeg bleven beide bestuurders ongedeerd.

Zowel H.A. als B.K. beschikt over een geldig rijbewijs. Bij geen van beiden werden aanwijzingen van alcoholgebruik vastgesteld.

De beschadigde voertuigen zijn door een sleepdienst afgevoerd. De politie van De Nieuwe Grond onderzoekt de aanrijding verder, meldt de politie Regio Midden van het Korps Politie Suriname.