Van Samson: “Begin Ingrid Bouterse te vragen om sorry te zeggen aan al die familieleden”

VHP-parlementariër Cedric van Samson is niet van plan zijn excuses aan te bieden voor zijn uitspraken tijdens een interview met Stanvaste Radio. Volgens hem moeten de protesterende vrouwen uit de NDP-fractie geen “show” opvoeren of met twee maten meten. Hij vindt dat zij eerst hun collega Ingrid Bouterse-Waldring zouden moeten aanspreken en haar moeten vragen excuses aan te bieden aan de vele andere vrouwen die volgens hem leed is aangedaan.

“Dus die hele show die ze hier hebben gemaakt, dat ze verontschuldigingen willen… Als je iemand wilt vragen om zich te verontschuldigen, begin dan mevrouw Ingrid Bouterse-Waldring te vragen. Laat ze sorry zeggen aan al die familieleden. Het gaat haar alleen maar groter maken. Want die mensen hebben letterlijk geleden en nooit de vader, de man, in huis gehad.

Dus als die vrouwen ernstig zijn over wat vrouwen is aangedaan of wordt aangedaan, dan moeten ze niet selectief zijn. Dan moeten ze alvast kijken naar hun collega en haar vragen om zich te verontschuldigen”, zei Van Samson in een interview op TBN.

Van Samson neemt het DNA-voorzitter Ashwin Adhin kwalijk dat hij tegen alle conventies in heeft toegelaten dat media-uitspraken een onderwerp van discussie zijn geworden in het parlement van Suriname. Volgens de VHP’er heeft hij tijdens de vorige termijn van De Nationale Assemblee (DNA) als DNA-lid ook gediend onder toenmalig voorzitter Marinus Bee, waarbij de ABOP’er nooit toeliet dat mensen over media-uitspraken discussieerden.

“Onder Marinus Bee werden de conventies werkelijk hooggehouden. Wat buiten in de media was gezegd, was buiten in de media. Je kon onmogelijk beginnen met hier een statement te voeren en te beginnen met: er is in de media gezegd. Die voorzitter wist wel wat conventies waren. De DNA-voorzitter Michael Ashwin Adhin heeft tegen alle conventies in toegelaten dat wat buiten is gezegd, hier door leden wordt gebracht op de manier waarop zij het willen interpreteren”, zei Van Samson.

De VHP’er blijft erbij zich niet te zullen verontschuldigen voor framing. Hij vraagt zich overigens af waarom NDP’er Rossellie Cotino, die eerder raciale uitspraken in een interview deed, geen punt van discussie is geweest in DNA.

De politicus, die momenteel zwaar onder vuur wordt genomen voor zijn uitspraak ‘Nooit meer een vrouw als president’, vindt het jammer dat een verdraaide media-uitspraak van hem afgelopen donderdag is gebruikt om een DNA-vergadering te verdagen, terwijl de regering op die dag na weken eindelijk zover was om informatie te verschaffen over de massale vissterfte. Hij vermoedt dat dit georganiseerd was met medeweten van Adhin.

Hij neemt het zijn collega Mahinder Jogi daarom niet kwalijk dat die eerder aangaf dat Adhin de slechtste DNA-voorzitter ooit is geweest. Integendeel, hij is het nu eens met Jogi dat Adhin de slechtste DNA-voorzitter ooit is. “Omdat hij als eerste onder de gelijken de integriteit van het instituut moet beschermen. We kunnen hier niet discussiëren over een geknipt fragment.

Het is wel jammer om te zien dat de NPS erachteraan liep, omdat de NPS ook eens slachtoffer is geworden van deze zelfde framing. De uitspraak ‘het kwaad van de jaren tachtig moet met wortel en tak worden uitgeroeid’ is toen totaal uit zijn context gehaald en opgeblazen. Dat is de NDP. Wanneer je praat over framing, dan praat je over de NDP”, aldus Van Samson.