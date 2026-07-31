Mathoera vindt NDP niet consequent: “Toen de NDP mij en mijn hele gezin criminaliseerde, heeft niemand een standpunt ingenomen”

Wanneer de NDP-fractie nu zo zwaar protesteert tegen de media-uitspraken van VHP-parlementariër Cedric van Samson, vindt zijn fractiegenoot Krishna Mathoera dat de NDP niet consequent handelt.

“Wanneer de NDP zegt: ‘Zulke harde woorden’, dan ga ik u zeggen dat ze niet consequent zijn. Toen ik in 2015 hier mijn intrede deed in de politiek, dan was het juist de NDP die mij echt gecriminaliseerd heeft. En niet alleen mij als persoon, maar mijn hele gezin. Mijn man, mijn zoon zouden moordenaars zijn.

De rechter heeft toen vonnis geveld en hun parlementariër Rashied Doekhie heeft het in de media gecorrigeerd. Toen heeft niemand van de NDP enig standpunt daarin ingenomen. Het was onder de huidige president, die toen voorzitter was van het parlement. Men is nooit kritisch geweest naar de eigen collega’s door te zeggen dat ze dat niet hadden moeten zeggen. Wanneer het iemand van hen is, dan zie je dat het met de mantel der liefde wordt bedekt en er geen consequent gedrag is”, zei Mathoera in een interview op TBN.

De politica benadrukt de noodzaak van ethische codes voor de politiek, waarbij mensen met respect worden bejegend. Daarbij moet niemand worden gediscrimineerd en moet iedereen gelijke kansen krijgen. “Dat is waarvoor wij staan als politici, maar ook als partij”, aldus de VHP’er. Ten aanzien van de uitspraken van Van Samson stelt zij dat haar collega zelf verantwoordelijk is voor zijn uitspraken.

De parlementariër roept alle politieke partijen op om, indien zij dat nog niet hebben gedaan, gedragsregels en ethische codes op te stellen en deze ook regelmatig met hun leden te bespreken. “Men moet standvastig genderbeleid stimuleren, want inderdaad vind ik dat we meer kansen moeten creëren voor minderheidsgroepen. Bij vrouwen zien we in de politiek inderdaad een lage vertegenwoordiging. Dus we moeten inderdaad vrouwen stimuleren om in de politiek te komen.

Het criminaliseren en beperken van vrouwen moeten we nalaten, want dat remt vrouwen in de politiek. Dat is mij en meerdere vrouwen overkomen. Maar ik laat me niet remmen door wat mensen zeggen. Ik vind dat ik ga voor wat ik wil bereiken”, aldus de VHP’er.

Mathoera memoreert nog de periode toen zij als lid van de oppositie achter het spreekgestoelte stond en parlementariërs van de toenmalige coalitie werden gestuurd om vlak voor haar te gaan staan en ‘hele vuile scheldwoorden’ te uiten. “En men heeft dat allemaal geregisseerd. Dat heb ik zelf ondervonden. Dat soort dingen moeten we nalaten, want in de politiek moeten we met respect met elkaar omgaan”, aldus de politica.

Ten aanzien van de behandeling van de media-uitspraken van Van Samson in DNA vindt Mathoera ook dat zij voor het eerst meemaakt dat media-uitspraken van DNA-leden in het parlement ter discussie worden gesteld. “Het is ook niet consequent, want zoveel parlementariërs zeggen dingen. Salarbaks en Cotino hebben ook dingen gezegd die niet door de beugel konden. Zij heeft later haar verontschuldiging aangeboden, maar er is nooit een debat geweest in het parlement.

Er was zelfs een conventie in het parlement onder mevrouw Simons, toen zij voorzitter was, dat we media-artikelen niet eens mochten citeren of daarnaar verwijzen”, aldus Mathoera.