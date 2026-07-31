Lichaam in verregaande staat van ontbinding aangetroffen in woning in aanbouw

Een stoffelijk overschot is donderdagmiddag aangetroffen in een woning in aanbouw aan de Licaniastraat, ter hoogte van de Oewanastraat in Suriname. Het lichaam verkeerde in een verregaande staat van ontbinding.

Volgens een familielid leed de overledene aan hepatitis. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen die duiden op een misdrijf.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lichaam vrijgegeven aan de nabestaanden.

De politie van Flora stelde ter plaatse een onderzoek in naar de omstandigheden rond het overlijden.