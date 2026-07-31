Kleinere Surinaamse havens jarenlang onder de radar: controle op illegale goederen wordt aangescherpt

Verschillende kleinere zeehavens in Suriname zijn jarenlang grotendeels buiten beeld gebleven, terwijl daar volgens de autoriteiten ook sprake was van smokkelactiviteiten. De havens zullen daarom worden doorgelicht en waar nodig moeten voldoen aan strengere nationale veiligheidsvoorschriften en internationale maritieme regels.

Dat blijkt uit informatie van de Communicatie Dienst Suriname, die meldt dat een delegatie van het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) momenteel in Suriname is om het Container Control Programme te evalueren. Dit programma werd veertien jaar geleden ingevoerd om onder meer drugssmokkel, illegale medische producten, namaakgoederen, vuurwapens, handel in wilde dieren en terrorisme tegen te gaan.

Veiligheidsadviseur van de president Mark Karg zegt dat het programma zich in de afgelopen jaren heeft bewezen als een belangrijk middel in de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit. De nieuwe aanpak moet zich echter niet alleen richten op de Dr. Jules Sedney Haven, maar ook op kleinere havens die over een ISPS-certificering beschikken.

Volgens Karg is vastgesteld dat meerdere van deze kleinere havens jarenlang onder de radar zijn gebleven en dat daar contrabande is voorgekomen. Met de nieuwe strategie moeten deze locaties uitvoeriger worden gecontroleerd en, waar nodig, worden aangepast aan de geldende veiligheids- en maritieme voorschriften.

Tijdens het werkbezoek heeft de UNODC ook twee mobiele scanners aan Suriname overgedragen. De apparatuur is bestemd voor het controleren van zeecontainers en moet de operationele slagkracht van de Port Control Unit vergroten.

Daarnaast heeft de VN-organisatie aangeboden het controleprogramma uit te breiden naar de Johan Adolf Pengel International Airport. Suriname zal daarvoor een officieel verzoek indienen. Naar verwachting kan op de luchthaven in het eerste kwartaal van 2027 een speciale Airport Control Unit operationeel worden.

De tweedaagse evaluatie wordt uitgevoerd door UNODC-functionaris Bo Shakira Harris. Zij voert gesprekken met onder meer de Veiligheidsdienst, het Korps Politie Suriname, de douane, de minister van Justitie en Politie, de Amerikaanse ambassade en de Port Control Unit.

Suriname zal de komende periode samen met de UNODC en regionale partners trainingen en controleprogramma’s uitvoeren om de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit verder te versterken. Het Container Control Programme wordt in het Caribisch gebied ook uitgevoerd in Guyana, Jamaica, Barbados en de Dominicaanse Republiek.