Inbrekers maken SRD 100.000 buit uit woning

Inbrekers hebben woensdag op klaarlichte dag een woning aan de Geraldstraat in Suriname tot hun doelwit gemaakt. De inbraak werd gepleegd in de periode van maandag 27 juli tot woensdag 29 juli.

Vernomen wordt dat de daders zich via de vliering toegang tot de woning verschaft. Ze maakten 100.000 SRD buit, die onder een koelkast was verborgen.

De 73-jarige aangever, A.C., verbleef in de woning. De woning is eigendom van zijn broer, die in het buitenland verblijft.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.