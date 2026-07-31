Herdenking Mariënburg: oproep tot excuses en zoektocht naar verdwenen begraafplaats

De lichamen van de slachtoffers van de bloedige gebeurtenissen op Mariënburg in 1902 zijn destijds niet aan hun families teruggegeven, maar met ongebluste kalk bedekt en in een geheime kuil begraven. De exacte locatie van die begraafplaats is tot op de dag van vandaag onbekend.

Dat indringende gegeven stond centraal tijdens de jaarlijkse herdenking in Amare in Den Haag, waar de zestien contractarbeiders die werden doodgeschoten en de acht gewonden die later overleden, werden herdacht. De namen van alle slachtoffers werden afzonderlijk uitgesproken en met bloemen geëerd.

Stichting Eerherstel Mariënburg riep de Nederlandse en Surinaamse overheid tijdens de bijeenkomst op om verantwoordelijkheid te nemen voor het onrecht dat de slachtoffers en hun nabestaanden is aangedaan. Volgens de stichting is vooral het onthouden van de laatste rituelen, het gebruik van ongebluste kalk en het begraven van de slachtoffers op een onbekende plek een tragedie waarvoor nog altijd geen excuses zijn aangeboden. Dat meldt Stichting Eerherstel Mariënburg.

De organisatie wil dat de Nederlandse overheid actief helpt bij het opsporen van de geheime begraafplaats. Met moderne archeologische technieken zou volgens de stichting alsnog kunnen worden vastgesteld waar de slachtoffers zijn begraven, zodat zij een waardige rustplaats en een blijvende herdenkingsplek kunnen krijgen.

Daarnaast pleit de stichting voor officiële excuses, een permanent monument in Den Haag en ondersteuning vanuit de Surinaamse overheid voor maatschappelijke en erfgoedprojecten op Mariënburg.

Tijdens de herdenking stond ook de rol van vrouwelijke contractarbeiders centraal. Historicus Jaswina Elahi belichtte hun moederschap, doorzettingsvermogen en veerkracht. Volgens haar maakten juist deze eigenschappen het mogelijk dat de Hindostaanse gemeenschap ondanks geweld, uiteengerukte gezinnen en hoge kindersterfte kon voortbestaan.

Ook werd aandacht besteed aan onderzoek naar drie generaties Javaanse vrouwen en aan een gezamenlijke campagne tegen baarmoederhalskanker. Archeoloog Santosh Singh lichtte in een videoboodschap toe hoe moderne technieken kunnen worden ingezet om de verdwenen begraafplaats terug te vinden.

De herdenking werd druk bezocht door onder anderen de Haagse wethouder Kavish Partiman, een vertegenwoordiger van de Surinaamse ambassade en andere genodigden. Partiman sprak zijn bereidheid uit om zich binnen Den Haag in te zetten voor meer bekendheid rond de geschiedenis van Mariënburg.

Volgens de stichting toont de belangstelling aan dat de behoefte aan erkenning en verwerking van dit koloniale verleden nog altijd groot is. Zij benadrukt dat herdenken niet alleen betekent dat wordt teruggekeken, maar ook dat verantwoordelijkheid wordt genomen voor onrecht dat tot vandaag doorwerkt.