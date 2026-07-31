De politie van de afdeling Trafficking in Persons (TIP) heeft donderdag 30 juli in samenwerking met de afdeling CIU, een echtpaar aangehouden op verdenking van mensenhandel. Het gaat om de verdachten S.F.(28) en R.Y.(35), die worden gelinkt aan de vermoedelijke uitbuiting van voornamelijk Cubaanse vrouwen.

Het onderzoek kwam op gang nadat een vermoedelijk slachtoffer zich meldde bij de afdeling TIP. De vrouw verklaarde dat zij na haar aankomst in Suriname haar paspoort moest afstaan en vervolgens werd gedwongen om sekswerk te verrichten in verschillende nachtclubs. Daarnaast gaf zij aan dat zich meerdere vrouwen van Cubaanse afkomst op een locatie in Commewijne bevonden.

Op basis van deze informatie startte de politie een onderzoek. Tijdens een actie op een adres aan de Manjadam in Commewijne werd een vermoedelijk slachtoffer aangetroffen. Uit het verdere onderzoek zou zijn gebleken dat het aangehouden echtpaar meerdere vrouwen, voornamelijk afkomstig uit Cuba, onder vermoedelijk valse voorwendselen naar Suriname heeft laten overkomen.

Vernomen wordt dat de vrouwen na aankomst onder dwang werden ingezet voor sekswerk. Ook zouden hun paspoorten direct zijn ingenomen en als onderpand zijn achtergehouden, waardoor zij afhankelijk bleven van de verdachten.

De Surinaamse politie zet het onderzoek voort en sluit verdere aanhoudingen of aanvullende maatregelen niet uit.