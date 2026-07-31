Dorpen kunnen rivierwater en vis niet gebruiken na massale vissterfte; voedselpakketten en drinkwater verstrekt

Bewoners van Santigron en omliggende dorpen kunnen door de vervuiling van de Saramaccarivier voorlopig geen gebruikmaken van het rivierwater en mogen ook geen vis uit de rivier eten. De situatie heeft geleid tot massale vissterfte en ontregelt het dagelijkse leven in de getroffen gemeenschappen.

De autoriteiten hebben de bewoners uit voorzorg gevraagd zowel het water als de vis uit de rivier tot nader order niet te consumeren. Daardoor kunnen de dorpen niet alleen geen drinkwater uit de rivier halen, maar is ook de visvangst stilgevallen.

Het Kabinet van de President heeft via het Bureau Volkscontacten voedselpakketten en drinkwater verstrekt aan inwoners van Santigron en omgeving. Een dag eerder kregen ook ruim tweehonderd huishoudens in Pikin Saron noodhulp. Dat meldt de Communicatie Dienst Suriname.

Kapitein Edgar Plein van Santigron zegt dat de bewoners de hulp waarderen, maar benadrukt dat zij hun normale leven nog altijd niet kunnen hervatten. Volgens hem wachten de gemeenschappen op de uitkomsten van het onderzoek door de autoriteiten om te weten hoe zij verder moeten.

De voedselpakketten vormen volgens het dorpshoofd slechts een eerste stap. De gemeenschap heeft op meerdere terreinen ondersteuning nodig en zal die behoeften aan de regering voorleggen.

Ook kapitein Joan van der Bosch van Pikin Poika pleit voor verdere hulp. Zij stelt dat de pakketten veel betekenen voor de bewoners, maar dat opvolging noodzakelijk blijft zolang het rivierwater onbruikbaar is en de dorpen niet kunnen vissen. De beperkingen blijven gelden totdat de rivier weer is gezuiverd.