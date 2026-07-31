Bromfietser dood na aanrijding door vrachtwagen

De 51-jarige bromfietser Marciano Van Ulsing is afgelopen nacht om het leven gekomen bij een zware aanrijding aan de Oost-Westverbinding in Suriname, ter hoogte van de verkeersdrempel nabij de afslag naar het Oud Veerplein.

Bij het ongeval was de 45-jarige vrachtwagenbestuurder M.D. betrokken. Hij reed in een rode Isuzu Elf-vrachtwagen, die door de botsing schade opliep aan de voorruit.

Uit voorlopig politieonderzoek is gebleken dat M.D. niet in het bezit is van een geldig Surinaams rijbewijs. Er zijn bij hem geen aanwijzingen van alcoholgebruik vastgesteld. De vrachtwagen is wel verzekerd.

Volgens verklaringen van getuigen en de situatie die ter plaatse werd aangetroffen, reed de vrachtwagen over de Meerzorgweg vanuit de richting van de Jules Wijdenboschbrug naar de afslag van het Oud Veerplein. Van Ulsing kwam uit tegenovergestelde richting en had zijn bromfiets ter hoogte van de verkeersdrempel langs de weg tot stilstand gebracht.

Om nog onbekende reden verliet de vrachtwagenbestuurder vervolgens zijn rijhelft en reed hij recht op de stilstaande bromfietser af. Van Ulsing overleed ter plaatse aan de opgelopen letsels.

De politie van Meerzorg is bezig met het verdere onderzoek.