HomeOnderwerpenJustitie en politie68-jarige vrouw beroofd van handtas met geld en Nederlands paspoort
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

68-jarige vrouw beroofd van handtas met geld en Nederlands paspoort

KAM Thuiszorg

-

0
Politie gearriveerd op locatie

WK 2026

Een 68-jarige vrouw is vrijdag op klaarlichte dag overvallen bij haar woning aan de Medonstraat in Suriname.

Het slachtoffer, Y.T., kwam net thuis nadat zij boodschappen had gedaan. Toen zij haar woning naderde, werd zij aangevallen door twee mannen die zich op een bromfiets verplaatsten. Onder bedreiging met een mes dwongen zij haar haar handtas af te staan.

In de tas bevonden zich ongeveer 6.000 SRD, 2.000 euro, huissleutels en haar Nederlandse paspoort. Direct na de beroving sloegen de verdachten op de bromfiets op de vlucht.

De vrouw raakte niet gewond, maar verkeerde na het incident in een geschokte toestand.

De politie van Geyersvlijt heeft de zaak in onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.

shop now
Geld sturen van Europa naar Suriname

Vorig artikel
Mathoera vindt NDP niet consequent: “Toen de NDP mij en mijn hele gezin criminaliseerde, heeft niemand een standpunt ingenomen”
Volgend artikel
Van Samson: “Begin Ingrid Bouterse te vragen om sorry te zeggen aan al die familieleden”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival