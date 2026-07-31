68-jarige vrouw beroofd van handtas met geld en Nederlands paspoort

Een 68-jarige vrouw is vrijdag op klaarlichte dag overvallen bij haar woning aan de Medonstraat in Suriname.

Het slachtoffer, Y.T., kwam net thuis nadat zij boodschappen had gedaan. Toen zij haar woning naderde, werd zij aangevallen door twee mannen die zich op een bromfiets verplaatsten. Onder bedreiging met een mes dwongen zij haar haar handtas af te staan.

In de tas bevonden zich ongeveer 6.000 SRD, 2.000 euro, huissleutels en haar Nederlandse paspoort. Direct na de beroving sloegen de verdachten op de bromfiets op de vlucht.

De vrouw raakte niet gewond, maar verkeerde na het incident in een geschokte toestand.

De politie van Geyersvlijt heeft de zaak in onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.