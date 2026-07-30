Van Samson: ‘Uitspraak over vrouwelijke president volledig uit context gehaald’

DNA-lid Cedric van Samson heeft in een verklaring gesteld dat zijn veelbesproken uitspraak “Nooit meer een vrouw als president” volledig uit de context is gehaald. Volgens de Surinaamse politicus is daardoor een beeld ontstaan dat niet overeenkomt met zijn werkelijke overtuiging.

De commotie ontstond nadat Van Samson tijdens een interview op Stanvaste Radio de bewuste uitspraak deed. Volgens hem was het echter nooit zijn bedoeling om vrouwen te discrimineren of te suggereren dat zij minder geschikt zouden zijn voor het presidentschap. Hij benadrukt juist dat iedereen, ongeacht geslacht, op basis van kwaliteiten in aanmerking moet kunnen komen voor iedere publieke functie.

Volgens Van Samson was de kern van zijn betoog dat bestuurders moeten worden beoordeeld op hun functioneren, integriteit en bereidheid om verantwoording af te leggen. Hij stelt dat daarbij geen onderscheid mag worden gemaakt tussen mannen en vrouwen. “Iedere president, man of vrouw, moet verantwoordelijkheid nemen, transparant besturen en aanspreekbaar zijn op zijn of haar handelen,” aldus de parlementariër uit Suriname.

Wie het volledige interview heeft beluisterd, hoort volgens de context van het gesprek dat Van Samson zijn omstreden uitspraak probeert te onderbouwen met de stelling dat president Jennifer Simons volgens hem op dezelfde manier ter verantwoording moet worden geroepen als eerdere presidenten. Hij stelt dat sommige mensen haar milder beoordelen omdat zij een vrouw is en ergert zich aan argumenten als dat men “rekening moet houden met een vrouw als president”.

In het interview zegt hij onder meer: “Dus ik wil diezelfde verantwoording die Chan zou moeten geven moet zij ook komen geven. En wanneer we als argument horen: ‘Ja, we moeten rekening houden met een vrouw als president’, dan ga ik me zo uiten.” Daarmee presenteert Van Samson zijn omstreden uitspraak als een reactie op wat hij ziet als een dubbele standaard.

Volgens de parlementariër is de ontstane beeldvorming het gevolg van het los citeren van één zin uit een langere discussie. Hij stelt dat zijn werkelijke boodschap beter wordt samengevat met de uitspraak: “Nooit meer een president die geen verantwoording wil afleggen.”

In zijn verklaring benadrukt Van Samson dat gelijke kansen, wederzijds respect en het beoordelen van bestuurders op hun prestaties, integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel voor hem de uitgangspunten van een democratische rechtsstaat blijven.

Uit het transcript van het betreffende radio-interview blijkt dat Van Samson de woorden “Nooit meer een vrouw als president” daadwerkelijk meerdere keren uitsprak. Tegelijkertijd blijkt uit hetzelfde gesprek dat hij die uitspraak koppelde aan zijn kritiek dat president Jennifer Simons volgens hem niet anders beoordeeld mag worden dan haar mannelijke voorgangers en dat zij zich eveneens volledig moet verantwoorden voor haar handelen.