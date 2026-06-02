Wachter RGD-polikliniek gekneveld achtergelaten na gewapende overval

Een dienstdoende wachter van een RGD-polikliniek aan de Bomapolder Serie 2 in Suriname is afgelopen nacht overvallen door drie gemaskerde criminelen. De daders lieten het slachtoffer gekneveld achter en gingen ervandoor met zijn mobiele telefoon en geld.

Vernomen wordt dat de 31-jarige J.M. werd aangevallen door drie in het zwart geklede mannen. Eén van de verdachten was gewapend met een vuistvuurwapen, terwijl een tweede een mes bij zich had.

Onder bedreiging werd de wachter gekneveld, waarna de overvallers de polikliniek doorzochten. Daarbij werd het gebouw overhoopgehaald.

De criminelen maakten de mobiele telefoon van het slachtoffer en een bedrag van 40 Amerikaanse dollar buit. Het is nog niet bekend of er ook goederen van de polikliniek zijn weggenomen.

De politie van Santo Boma heeft de zaak in onderzoek en werkt aan de opsporing van de verdachten.