HomeOnderwerpenJustitie en politieWachter RGD-polikliniek gekneveld achtergelaten na gewapende overval
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Wachter RGD-polikliniek gekneveld achtergelaten na gewapende overval

-

0

Een dienstdoende wachter van een RGD-polikliniek aan de Bomapolder Serie 2 in Suriname is afgelopen nacht overvallen door drie gemaskerde criminelen. De daders lieten het slachtoffer gekneveld achter en gingen ervandoor met zijn mobiele telefoon en geld.

Vernomen wordt dat de 31-jarige J.M. werd aangevallen door drie in het zwart geklede mannen. Eén van de verdachten was gewapend met een vuistvuurwapen, terwijl een tweede een mes bij zich had.

Onder bedreiging werd de wachter gekneveld, waarna de overvallers de polikliniek doorzochten. Daarbij werd het gebouw overhoopgehaald.

De criminelen maakten de mobiele telefoon van het slachtoffer en een bedrag van 40 Amerikaanse dollar buit. Het is nog niet bekend of er ook goederen van de polikliniek zijn weggenomen.

De politie van Santo Boma heeft de zaak in onderzoek en werkt aan de opsporing van de verdachten.

shop now

Vorig artikel
Suriname en Dominicaanse Republiek sluiten zes akkoorden: focus op toerisme, energie en investeringen
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival