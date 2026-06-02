Vier Surinamers op Schiphol aangehouden op verdenking van witwassen

De Koninklijke Marechaussee heeft afgelopen zondag 31 mei op luchthaven Schiphol vier personen uit Suriname aangehouden op verdenking van witwassen. Het gaat om twee mannen van 51 en 39 jaar en twee vrouwen van 62 en 30 jaar bevestigt de Koninklijke Marechaussee tegenover de redactie van Waterkant.Net.

De aanhoudingen vonden plaats op de luchthaven, maar over de exacte omstandigheden van de zaak zijn vooralsnog geen nadere details bekendgemaakt. Ook is niet bekend hoeveel geld of goederen eventueel in beslag zijn genomen.

Vanwege de geldende privacywetgeving in Nederland doet de Marechaussee geen uitspraken over de identiteit van de verdachten. De autoriteiten bevestigen evenmin persoonlijke gegevens en verstrekken geen aanvullende informatie over de achtergrond van de betrokkenen.

De vier personen worden ervan verdacht betrokken te zijn bij witwasactiviteiten. De redactie van Waterkant.Net verneemt uit informele bronnen dat het gaat om een groep ondernemers die aangehouden zou zijn met een behoorlijk bedrag aan contant geld.

Het onderzoek naar de zaak loopt nog en verdere informatie is op dit moment niet vrijgegeven. De Koninklijke Marechaussee heeft aangegeven op dit moment geen verdere mededelingen over de zaak te doen. Het onderzoek wordt voortgezet.