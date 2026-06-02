Suriname en Dominicaanse Republiek sluiten zes akkoorden: focus op toerisme, energie en investeringen

De samenwerking tussen Suriname en de Dominicaanse Republiek krijgt een bredere en concretere vorm. Tijdens het bezoek van president Jennifer Simons aan Santo Domingo zijn op maandag 1 juni zes samenwerkingsdocumenten ondertekend, waarmee beide landen hun banden op het gebied van economie, toerisme, landbouw, energie, onderwijs en diplomatie willen versterken.

Volgens de regering moeten de afspraken meer zijn dan symbolische verklaringen. President Simons stelde dat de overeenkomsten bedoeld zijn om wederzijds vertrouwen en goede intenties om te zetten in tastbare resultaten voor de ontwikkeling en het welzijn van beide volkeren.

Een belangrijk onderdeel van de gesprekken was de bereikbaarheid tussen beide landen. De recent gestarte rechtstreekse vliegverbinding tussen Paramaribo en Santo Domingo werd daarbij genoemd als een belangrijke mijlpaal. Tegelijkertijd is gesproken over verdere uitbreiding van lucht- en zeeverbindingen, om handel, toerisme en zakelijke contacten te vergemakkelijken.

Vooral op toeristisch gebied zien Suriname en de Dominicaanse Republiek kansen. De Dominicaanse Republiek is al jarenlang een grote toeristische bestemming in het Caribisch gebied, terwijl Suriname zich juist onderscheidt met natuur, cultuur en ecotoerisme. Beide landen willen onderzoeken hoe gezamenlijke toeristische producten kunnen worden ontwikkeld en hoe culturele uitwisseling verder kan worden gestimuleerd.

Ook landbouw kwam nadrukkelijk aan bod. De gesprekken richtten zich op voedselzekerheid, investeringen, technologieoverdracht, duurzame landbouw, agroverwerking en klimaatbestendige productiemethoden. Daarbij werd verwezen naar het recente bezoek van de Dominicaanse Rizek Group aan Suriname, waarbij zakelijke mogelijkheden in de landbouwsector zijn verkend.

Daarnaast stond energiesamenwerking op de agenda. Suriname benadrukte zijn inzet voor duurzame ontwikkeling en de energietransitie. Tijdens de komende Suriname Energy, Oil and Gas Summit zal verder worden gesproken over de uitvoering van bestaande afspraken rond de koolwaterstofindustrie en andere vormen van energiesamenwerking.

De landen willen verder inzetten op kennisuitwisseling, taalonderwijs en de opleiding van diplomaten en professionals. Op economisch vlak is er volgens de regering groeiende belangstelling van Dominicaanse ondernemers om in Suriname te investeren. Een memorandum tussen de handels- en investeringsbevorderende instanties van beide landen moet nieuwe mogelijkheden openen voor handel, investeringen en gezamenlijke ondernemingen.

Ook op diplomatiek niveau worden stappen gezet. Suriname verwelkomt het voorstel om de wederzijdse diplomatieke aanwezigheid te versterken. Er zijn inmiddels stappen gezet voor de vestiging van een Dominicaanse ambassade in Paramaribo, terwijl Suriname werkt aan verdere uitbreiding van zijn diplomatieke aanwezigheid in Santo Domingo.