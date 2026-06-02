Suriname en China vieren 50 jaar diplomatieke banden met nadruk op handel, energie en Belt and Road

De diplomatieke relatie tussen Suriname en China heeft in Beijing een bijzonder moment bereikt. Ter gelegenheid van 50 jaar officiële betrekkingen tussen beide landen organiseerden de Surinaamse ambassade in China en de Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries op donderdag 28 mei 2026 een receptie.

Het meest opvallende signaal tijdens de herdenking was dat beide landen niet alleen terugblikten op een halve eeuw vriendschap, maar vooral vooruitkeken naar verdere verdieping van hun strategisch partnerschap. Daarbij werden handel, landbouw, toerisme, energie, infrastructuur, digitale economie en ecologisch behoud nadrukkelijk genoemd als terreinen waarop Suriname en China de samenwerking verder willen uitbouwen.

Bij de bijeenkomst waren onder anderen Suriname’s ambassadeur in China Vanessa Li, Chen Xu van het Bureau voor Overzeese Chinese Zaken van de Staatsraad van China, viceminister van Buitenlandse Zaken Miao Deyu, CPAFFC-vicevoorzitter Shen Xin, voormalige Chinese ambassadeurs in Suriname en diplomatieke vertegenwoordigers van diverse landen aanwezig.

Shen Xin benadrukte in zijn toespraak dat de relatie tussen Suriname en China in de afgelopen 50 jaar is gebouwd op wederzijds respect, gelijkwaardigheid en samenwerking. Volgens hem is het politieke vertrouwen gegroeid en hebben culturele en maatschappelijke uitwisselingen bijgedragen aan de versterking van het strategisch partnerschap.

Ambassadeur Vanessa Li stond stil bij de historische band tussen beide landen, die teruggaat tot de komst van de eerste Chinese migranten naar Suriname in 1853. Zij wees er ook op dat Suriname als eerste land op het westelijk halfrond Chinees Nieuwjaar tot nationale feestdag heeft uitgeroepen. Volgens haar onderstreept dat de hechte vriendschap tussen beide volkeren.

Suriname bevestigde tijdens de bijeenkomst opnieuw zijn steun voor het Eén-China-beleid. Ook sprak het land de ambitie uit om de samenwerking binnen het Belt and Road-initiatief verder te verdiepen, met bijzondere aandacht voor handel, landbouw, toerisme en behoud van natuur en milieu.

Namens de Chinese regering stelde Miao Deyu dat Suriname en China elkaar de afgelopen decennia hebben gesteund in kwesties die voor beide landen van groot belang zijn. Hij verwees naar de concrete resultaten die volgens China zijn bereikt binnen het Belt and Road-initiatief en gaf aan dat Beijing bereid is de samenwerking met Suriname verder uit te breiden.

Volgens Miao Deyu respecteert China het onafhankelijke ontwikkelingspad van Suriname en steunt het land Suriname in het streven naar stabiele en duurzame economische groei. Ook sprak hij de bereidheid uit om het strategisch partnerschap verder te versterken en gezamenlijk te werken aan bredere samenwerking tussen China en Latijns-Amerika.

Na de toespraken volgden een gezamenlijke ceremonie en een cultureel programma met optredens uit beide landen. De herdenking werd daarmee niet alleen een viering van 50 jaar diplomatieke betrekkingen, maar ook een duidelijk signaal dat Suriname en China hun samenwerking de komende jaren verder willen verdiepen.