Rock Oil Lelydorp gesloten na aanhoudende klachten uit omgeving

In opdracht van districtscommissaris Ravi Bhattoe van Wanica Centrum is pompstation Rock Oil Lelydorp met ingang van vandaag tijdelijk gesloten voor het publiek in Suriname. De maatregel volgt op aanhoudende klachten vanuit de omgeving, waarna het bestuursressort een onderzoek heeft ingesteld.

Uit het onderzoek is gebleken dat de onderneming niet volledig beschikt over de vereiste vergunningen voor de exploitatie van haar activiteiten. Daarnaast werd vastgesteld dat niet aan de geldende exploitatievoorwaarden is voldaan.

Volgens de bevindingen heeft het bedrijf zijn activiteiten gedurende een periode van 24 uur voortgezet, terwijl de vastgestelde sluitingstijd op 23.00 uur is bepaald. Daarmee is afgeweken van de voorwaarden waaronder de onderneming haar activiteiten mag uitvoeren.

Op basis van deze constateringen is besloten de onderneming tijdelijk te sluiten, totdat de vergunningssituatie en overige vereisten volledig in overeenstemming zijn gebracht met de geldende voorschriften.

Bhattoe benadrukt dat het gaat om een bestuurlijke maatregel en niet om een definitieve beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. Het commissariaat zal de onderneming begeleiden bij het in orde brengen van de vereiste documenten en het naleven van de geldende voorwaarden, zodat de activiteiten op correcte en rechtmatige wijze kunnen worden hervat.

Met deze aanpak wil het bestuursressort enerzijds toezien op de naleving van de wettelijke voorschriften en anderzijds de onderneming de gelegenheid bieden de noodzakelijke stappen te zetten richting regularisatie.