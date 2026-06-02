QRT houdt 26-jarige verdachte aan na gewapende bedreiging bij uitgaansgelegenheid

Leden van het Quick Response Team (QRT) hebben afgelopen weekend een 26-jarige man aan de Mijnhooplaan in Suriname aangehouden op verdenking van bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht. Achteraf bleek dat deze man juist escalatie van de situatie wist te voorkomen.

Het geval vond plaats op woensdag 25 maart 2026 omstreeks 23.30 uur bij een horecagelegenheid aan de Tout Lui Faut Kanaalweg. Daarbij zou een vuurwapen zijn getrokken en gericht.

Aangever J.B. verklaarde dat hij die avond samen met enkele vrienden had gevoetbald. Na afloop besloten zij iets te eten en te drinken bij de horecagelegenheid, waar zij plaatsnamen aan een gereserveerde tafel.

De situatie escaleerde toen een man, die door de aangever werd herkend als Ozir, volgens zijn verklaring onder invloed van alcohol naar zijn voertuig liep en korte tijd later terugkeerde met een houwer. Ozir zou vervolgens op de tafel hebben geslagen waaraan de groep zat en daarbij de dreigende woorden hebben geuit: “Mi o kap unu.”

Kort daarna ontstond een woordenwisseling tussen beide groepen. Volgens de aangever trokken twee mannen afzonderlijk een vuistvuurwapen en richtten deze op de groep vrienden. Een van de aanwezigen wist naar verluidt in te grijpen door de arm van een van de gewapende mannen vast te grijpen, waardoor de situatie niet verder uit de hand liep.

Tijdens het incident zou Ozir de aangever bovendien in het gezicht hebben geslagen en hem vervolgens in de buik hebben geschopt. Het slachtoffer liep hierbij pijnklachten op en deed aangifte bij de politie.

Ook op naam van een tweede slachtoffer werd een visum uitgeschreven. Deze persoon werd voor medisch onderzoek verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De 26-jarige man werd door de Surinaamse politie aangehouden maar na enkele uren weer vrijgelaten. Het onderzoek naar de betrokkenheid van de overige verdachten, onder wie Ozir en Raoel, wordt voortgezet.