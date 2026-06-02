Pas gekochte bromfiets van militair gestolen vanaf balkon woning

Een 34-jarige militair heeft bij de politie aangifte gedaan van diefstal van zijn pas gekochte bromfiets. Het voertuig werd weggenomen bij zijn woning aan de Livornoweg in Suriname.

De aangever, D.D., had zijn zwart-grijze bromfiets op het balkon van zijn woning geparkeerd. Op een gegeven moment ontdekte hij dat het voertuig door onbekenden was gestolen.

De benadeelde meldde zich vervolgens bij de politie van Latour om aangifte te doen. Naar aanleiding van de melding werd via het Command Center een algemene opsporing, een zogenoemd Algo-bericht, uitgevaardigd. Hierdoor kunnen andere politie-eenheden uitkijken naar de ontvreemde bromfiets.

De zaak is in onderzoek bij de Surinaamse politie. Vooralsnog zijn er geen verdachten aangehouden. De politie werkt aan de opsporing van de bromfiets en de aanhouding van de verdachte(n).