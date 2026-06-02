Nog geen akkoord tussen onderwijsbonden en regering; scholen blijven vandaag gesloten

De onderhandelingen tussen de gezamenlijke onderwijsbonden en de regering hebben maandag niet geleid tot een akkoord. Partijen hebben afgesproken het overleg vandaag om 09.00 uur voort te zetten in de hoop alsnog tot een doorbraak te komen. Intussen blijven de scholen ook vandaag gesloten, aangezien de bonden hebben aangegeven het landelijk beraad niet op te heffen zonder concrete resultaten.

Minister Marinus Bee van Binnenlandse Zaken verklaarde na afloop van het overleg dat er nog enkele punten zijn die nadere uitwerking behoeven. Volgens hem liggen de grootste verschillen momenteel op het gebied van de toelagen. “We hebben twee voorstellen gedaan om de toelagen enigszins te verhogen, maar niet in de mate zoals opgenomen in het wensenpakket van de bonden. Die voorstellen zijn verworpen,” aldus de bewindsman.

De minister gaf aan dat de regering haar financiële mogelijkheden opnieuw zal bekijken. “De minister van Financiën en de regering zullen de nodige exercitie plegen en nagaan of er ruimte is om ons aanbod te verruimen,” zei hij.

Namens de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) stelde voorzitter Bernice Barron dat de bonden nog niet tevreden zijn met de resultaten van het overleg. “We hebben over en weer gekeken, maar niet naar tevredenheid,” zei Barron. Zij benadrukte dat de bonden vasthouden aan het eerder ingediende wensenpakket.

Volgens de onderwijsorganisaties blijven diverse knelpunten onopgelost, waaronder openstaande financiële verplichtingen, een correcte inschaling van leerkrachten, de uitbetaling van gratificaties en andere achterstallige vergoedingen. Ook wijzen zij op het groeiende lerarentekort en de verslechterende omstandigheden binnen het onderwijs.

Volgens de bonden zorgen deze knelpunten al jarenlang voor druk op het onderwijssysteem. Zolang er geen overeenstemming wordt bereikt, blijft het landelijk beraad van kracht en blijven de scholen gesloten.