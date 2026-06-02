Monteur aangehouden voor fraude met vervalste bonnen van auto-onderdelenzaak

Een monteur uit de omgeving van de Pompoenstraat in Suriname is aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte, nadat hij klanten volgens de politie zou hebben opgelicht met vervalste aankoopbonnen van auto-onderdelenbedrijf A-plus Parts aan de Kwattaweg. Het meest opvallende aan de zaak is dat de verdachte niet alleen bonnen zou hebben vervalst, maar daar ook kopieën van liet maken om klanten hogere bedragen in rekening te brengen dan de werkelijke kosten van onderdelen.

De politie van bureau Uitvlugt meldt dat de verdachte R.H., meer bekend als “Tesh”, op vrijdag 29 mei 2026 is aangehouden. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat hij op zijn woonadres reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan voertuigen verrichtte. Klanten kwamen onder meer bij hem terecht nadat een medewerker van het auto-onderdelenbedrijf hen naar de monteur had verwezen voor werkzaamheden die het bedrijf zelf niet uitvoerde.

Omdat R.H. een vaste klant was bij A-plus Parts, ontving hij bij de aankoop van onderdelen originele aankoopbonnen. Volgens de politie zou hij één van die bonnen hebben vervalst en vervolgens bij een kopieerbedrijf meerdere exemplaren hebben laten maken. Daarmee zou hij gedurende de periode van maandag 13 april tot en met vrijdag 29 mei 2026 klanten hebben misleid die hun voertuig bij hem ter reparatie hadden aangeboden.

De klanten kregen naar verluidt te horen dat de benodigde onderdelen bij A-plus Parts waren gekocht. Op de vervalste bonnen stonden echter bedragen vermeld die hoger waren dan de daadwerkelijke prijzen van de onderdelen. Op die manier zou de monteur financieel voordeel hebben genoten ten koste van zijn klanten.

De zaak kwam aan het licht nadat de eigenaar van de auto-onderdelenzaak ontdekte dat er mogelijk met bonnen van zijn bedrijf werd gefraudeerd. Hij deed op 29 mei 2026 aangifte bij de politie, waarna R.H. werd opgespoord en aangehouden.

Ook de vrouw van de verdachte werd aanvankelijk in het belang van het onderzoek aangehouden. Na verhoor bleek volgens de Surinaamse politie dat zij niets afwist van de vermeende frauduleuze handelingen van haar man. Zij is daarop heengezonden.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is R.H. hangende het verdere onderzoek in verzekering gesteld. De politie vermoedt dat mogelijk meer klanten in de genoemde periode op dezelfde manier zijn benadeeld.

Personen die tussen 13 april en 29 mei 2026 hun voertuig bij R.H. ter reparatie hebben aangeboden en een vermoedelijk vervalste aankoopbon op naam van A-plus Parts hebben ontvangen, worden opgeroepen zich te melden bij politiebureau Uitvlugt. Zij worden gevraagd de betreffende bon mee te nemen. Het bureau is telefonisch bereikbaar via 498045.