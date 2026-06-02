Mitchel Monsels schrijft geschiedenis voor Suriname met top 10-notering in Amerikaans ondernemersprogramma

Mitchel Monsels, directeur van Anjuli Nature Resort, heeft onlangs een historische prestatie geleverd binnen het prestigieuze Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI) Fellowship Program 2026. Met zijn innovatieve oplossing voor de toerismesector eindigde hij in de top 10 van de Solution Pitch Competition, waarmee hij de hoogst genoteerde Surinamer ooit werd in de tienjarige geschiedenis van het programma.

Het YLAI Fellowship Program is een initiatief van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en geldt als een van de belangrijkste ontwikkelings- en uitwisselingsprogramma’s voor jonge ondernemers en sociale vernieuwers uit Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Voor de editie van 2026 werden 250 fellows geselecteerd uit meer dan 1.200 aanmeldingen.

Monsels maakte deel uit van een delegatie van vijf Surinamers die werden toegelaten tot het programma. Gedurende zes maanden namen de deelnemers deel aan intensieve trainingen, mentorshipsessies en praktijkgerichte opdrachten. De laatste zes weken stonden in het teken van fysieke trainingen, netwerkactiviteiten en de prestigieuze Solution Pitch Competition.

Na de openingsceremonie in Houston, Texas, werden de fellows gekoppeld aan Amerikaanse organisaties om te werken aan strategische uitdagingen binnen hun ondernemingen. Monsels werd geplaatst bij de University of Texas in Austin, waar hij werkte aan een innovatieve oplossing voor een veelvoorkomende uitdaging binnen de toeristische sector: het verhogen van de bezettingsgraad van een ecotoeristisch resort en het ontwikkelen van aantrekkelijke activiteiten voor zowel binnenlandse als internationale bezoekers.

Zijn voorstel viel al snel op. Van de 231 ingediende oplossingen werd zijn pitch geselecteerd voor de halve finale en behoorde deze tot de 17 sterkste inzendingen van het programma. Na een nieuwe beoordeling door een onafhankelijke jury werd Monsels gekozen als een van de tien finalisten van het westelijk halfrond.

Tijdens de slotfase in Washington D.C. presenteerden de tien finalisten hun oplossingen aan een panel van investeerders, ondernemers en vertegenwoordigers van internationale organisaties, waaronder Walmart en Food For The Poor. De finale bood deelnemers niet alleen de gelegenheid hun ondernemerschap te demonstreren, maar ook internationale samenwerkings- en investeringsmogelijkheden te verkennen.

Hoewel de hoofdprijs uiteindelijk werd gewonnen door Petra-Ann Davis uit Antigua en Barbuda, die daarmee werd benoemd tot YLAI-ambassadeur voor 2026, betekende de top 10-notering van Monsels een belangrijke mijlpaal voor Suriname. Niet eerder wist een Surinaamse deelnemer zo ver door te dringen in de Solution Pitch Competition.

Voor Monsels gaat de erkenning verder dan een persoonlijke prestatie. “Deze prestatie laat zien dat innovatieve ideeën uit Suriname kunnen concurreren met de beste ondernemerschapsinitiatieven uit de regio. Het biedt niet alleen zichtbaarheid voor mijn onderneming, maar ook voor het ondernemerschap in Suriname als geheel”, aldus de Surinaamse ondernemer.

Naast Mitchel Monsels werden ook vier andere Surinamers geselecteerd voor YLAI 2026:

• Jo-Ann Monsels – oprichter van Kinderuniversiteit Suriname

• Nuravni Sukarni Sallons – oprichter en managing director van InSeasons

• Rosito Pansa – oprichter en voorzitter van Youth Association Suriname

• Ziwinji van de Veer – Chief Operating Officer van Paisr Technologies