Jogi: “Nurmohamed weet wat de procedure is en hoefde dus geen show op te voeren”

Volgens VHP-parlementariër Mahinder Jogi heeft zijn partijgenoot Riad Nurmohamed goed gehandeld door zijn recente verhoor door de onderzoekscommissie in De Nationale Assemblee (DNA) achter gesloten deuren te houden.

“Ik vind dat zijn besluit correct was, omdat hij weet wat de procedure is. Hij weet dat ook zijn case straks in die openbare vergadering komt. We hoeven dus geen show op te voeren”, zei Jogi in een interview op D-TV Express.

Jogi vraagt zich af met welk doel PL’er Bronto Somohardjo zijn verhoor openbaar heeft laten plaatsvinden, aangezien het verslag van de commissie eerst in een huishoudelijke vergadering moet worden besproken en dan pas openbaar zal worden gemaakt. Het gehele geheime karakter van de huishoudelijke vergadering wordt hiermee dan tenietgedaan.

Bovendien vindt de VHP’er dat de zaken van alle drie ministers tegen wie de in staat van beschuldigingstelling is gevorderd, na goedkeuring door DNA, uiteindelijk door de onafhankelijke rechter zullen worden behandeld.

Hij ontkent bovendien dat de VHP Nurmohamed geadviseerd zou hebben zijn verhoor achter gesloten deuren te laten plaatsvinden.

“Wij adviseren niemand. Onze lijn is altijd helder en duidelijk geweest: wanneer het gaat om de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie, dan moeten wij onze handen er ver van houden. Wij handelen conform regels en wetgeving. En wanneer bij wet het OM het orgaan is dat belast is met opsporing en vervolging, dan moeten wij dat aan dat orgaan overlaten.

Het parlement is geen afdeling van het OM en fungeert evenmin als een afdeling van de rechterlijke macht. Wij moeten slechts toetsen en op basis daarvan ja of nee zeggen. En wanneer we eerlijk zijn, zal het antwoord altijd zijn: ja OM, u mag doorgaan”, aldus Jogi.

De tijd begint te dringen voor het parlement om een besluit te nemen over de vordering van de procureur-generaal (pg) om voormalig ministers Somohardjo, Nurmohamed en Gillmore Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. De wettelijke termijn verstrijkt op 9 juni.