VIDEO: Militair politieman (35) verliest controle en sterft na botsing tegen EBS-mast

De militair politieman (mp) die zondagmiddag 31 mei om het leven kwam bij een ernstig eenzijdig verkeersongeval aan de Kwattaweg in Suriname, is de 35-jarige Onno Lesley Tolud. Het slachtoffer reed op dat moment tijdens dienst op een dienstmotorfiets.

Volgens de politie van regio Midden gebeurde het ongeval ter hoogte van pandnummer 722 aan de Kwattaweg. De militair politieman reed rond 12.41 met hoge snelheid vanuit de Vierde Rijweg in de richting van de Derde Rijweg, toen hij door nog onbekende oorzaak van de weg raakte.

De motorfiets botste vervolgens tegen een laagspanningsmast van de Energiebedrijven Suriname (EBS). De klap was fataal; Tolud overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een arts werd ingeschakeld en stelde officieel de dood vast.

In deze video is te zien dat hij van de weg raakte

De dienstmotorfiets raakte aanzienlijk beschadigd en is door een sleepdienst afgevoerd. Het lichaam van het slachtoffer is overgebracht naar het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

De afdeling Verkeer Midden onderzoekt de zaak verder in samenwerking met de Surinaamse Militaire Politie. Daarbij moet onder meer duidelijk worden waardoor de militair politieman van de weg is geraakt.