Van Els: “Dan hadden we liever ook die president van Guyana geleend”

Gettoleider Raynold van Els, meer bekend als Peppie, vindt het een grote schande dat de regering van Suriname recent twee waterpompen van Guyana heeft geleend om het wateroverlastprobleem in bepaalde buurten op te lossen. Volgens hem was het dan beter geweest als Suriname ook direct de Guyanese president Irfaan Ali voor vijf jaar had geleend.

“Het is een schande voor een groot land als Suriname om twee waterpompen in bruikleen te nemen. Dan u kan teki a president fu Guyana ooktu… gi wan feifi yari. Dan kunnen we hem ook lenen”, zei Van Els op D-TV Express.

De gettoleider heeft zich enorm gestoord aan deze handeling van de regering-Simons-Rusland en stelt liever te hebben gezien dat Suriname op eigen kracht een oplossing had gevonden en ten minste bij grote bedrijven in Suriname als Surmac en Kuldipsing had aangeklopt om soortgelijke pompen te kopen of te huren.

“Want Suriname kan wel goed corruptief zijn om zichzelf te verrijken. Dan konden we ook een andere oplossing hebben gevonden voor die pompen. Want we hebben ze hier. Een heleboel grote bedrijven hebben deze pompen die je kan huren”, aldus Van Els.

Eerder heeft ook de Haïtiaanse ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon zijn misnoegen hierover geuit. Indien men contact met hem had opgenomen, had hij soortgelijke pompen via een ondernemer gratis kunnen verstrekken.

Suriname heeft Guyana volgens minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) niet gebedeld om de twee waterpompen met hoge capaciteit in bruikleen te geven. Deze zijn zelf aangeboden door het buurland, aangezien de twee pompen van Suriname al geruime tijd defect zijn.